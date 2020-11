906.000 ZuseherInnen beim gestrigen Corona-Spezial-Abend auf PULS 4 und PULS 24

Wien (OTS) - Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe erreicht gestern einen Gruppen-Marktanteil von 33 Prozent (E12-49), auf die vier Österreich-Sender PULS 4, PULS 24, ATV und ATV2 entfallen bei 15 Prozent Marktanteil (E12-49). Das Bürgerforum mit Sebastian Kurz erzielt gestern 11,1 Prozent Marktanteil auf PULS 4 und PULS 24 (E12-49), mehr als eine halbe Million ZuseherInnen (NRW) waren allein auf PULS 4 dabei. Durchschnittlich verfolgten das Bürgerforum rund 230.000 ZuseherInnen auf PULS 4 und PULS 24 (E12+). Insgesamt verfolgten 906.000 ZuseherInnen den gestrigen Corona-Spezial-Abend auf PULS 4 und PULS 24 (WSK).

Gestern, einige Stunden vor Inkrafttreten des zweiten harten Lockdowns, begrüßten Infochefin Corinna Milborn und Anchor Thomas Mohr Bundeskanzler Sebastian Kurz im "Corona-Bürgerforum", sowie Bildungsminister Heinz Faßmann, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Intensiv-Mediziner Thomas Staudinger und AMS-Vorstand Johannes Kopf im Hauptabend auf PULS 4 und PULS 24.

Sebastian Kurz:

Zu Massentestungen : „Wir wollen das [die Massentests] freiwillig machen, also ein Angebot für die Bevölkerung. Es ist derzeit ja schon so, viele Menschen, die es sich leisten können, lassen sich immer wieder testen bei privaten Laboren. Wir wollen das aber natürlich auch Menschen anbieten, die sich das nicht leisten können. Deswegen wollen wir auf Massentests setzen. Die Slowakei hat das gemacht und dort hat es sehr, sehr gut funktioniert.“

Zur Umsetzung : „Wir sind nicht in der Phase, wo man schauen sollte, was darf ich noch alles. Die Bitte wäre, sich so stark wie möglich einzuschränken“.

Zur Situation der Intensivmedizin : „Wir haben totale Spitzenwerte innerhalb der europäischen Union, es gibt kaum ein anderes Land, das so hohe Ansteckungszahlen hat wie wir. Unsere Intensivstationen stehen kurz vor der Überlastung.“

Zur Lage der Kulturszene und dem voraussichtlichen Ende des Lockdowns :

„Die Kultur fehlt uns allen. Die Kultur ist massiv betroffen von der Pandemie.“

„Die Frage, wann genau wird wieder aufgesperrt, die kann leider kein Mensch der Welt beantworten. Ich würde sie gerne beantworten, aber es ist unmöglich.“

Rudolf Anschober:

„Die Grundintention der Verordnung ist, möglichst viel Kontakte zu verringern.“

„Wir wollen drei Ziele mit dem Lockdown erreichen: die Akutsituation in den Spitälern wieder aufheben, runter mit den Neuinfektionszahlen in Nähe von 1.000 und den Reproduktionsfaktor auf unter 0,9 drücken.“

„Wenn der Lockdown erfolgreich ist wollen wir ganz kontrolliert öffnen. Wir wollen das begleiten mit Zusatzmaßnahmen: Zusätzliche Schutzmaßnahmen für Seniorinnen und Senioren, beschleunigtes Contact-Tracing und Massentestungen, die wir gerade diskutieren – ob Gruppen, regional oder die ganze Bevölkerung.“

Heinz Faßmann:



"Es ist ein Gebot, dass alle Institutionen einen Beitrag dazu bringen, dass diese Infektionszahlen wieder herunter gehen. Ich bin froh darüber, dass wir als erstes mit dem Handel auch wieder aufsperren können in den nächsten drei Wochen."



Thomas Staudinger:

"Es muss jemand entscheiden, wer maximal therapiert wird und wer nicht maximal therapiert wird. Das ist eine medizinisch-ärztliche Entscheidung. Es gibt ethische Grundlagen dafür. Wichtig ist, das muss nachvollziehbar und transparent sein. Das soll keine Person alleine entscheiden, das sollte mindestens im Vieraugenprinzip passieren"



Johannes Kopf:

„Dass die Kurzarbeit nicht angerechnet wird beim Umsatzersatz bei der Gastronomie, das hat mich auch überrascht. Das ist jetzt sehr großzügig. Ich weiß von etlichen Wirten, die jetzt sagen, der November wird ein gutes Monat. […] Jetzt hat man erkannt, dass diese Regelung für die Gastronomie mit 80% für den Handel ja weder öffentlich finanzierbar, noch rechtfertigbar ist.“

