Wölbitsch: Rot-Pink pfeift auf Stärkung der Wirtschaft

Nur eine starke Wiener Wirtschaft schafft und sichert Arbeitsplätze – Vollkommene Negierung des Wirtschaftsthemas ist Blamage für Neos

Wien (OTS) - „Auch nach erster Durchsicht des rot-pinken Regierungsübereinkommens steht fest: Es geht ambitionslos weiter wie bisher – ohne Reformen, ohne Mut und ohne Anspruch. Pinke Wahlversprechen finden sich im neuen Programm lediglich in homöopathischen Dosen“, so Stadtrat Markus Wölbitsch, der sich fragt, wo die Wiener Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft bleiben: „Nur eine starke Wiener Wirtschaft schafft und sichert Arbeitsplätze. Aber das Thema Wirtschaft wurde komplett negiert und ausgeblendet – Rot-Pinkt pfeift auf eine starke Wiener Wirtschaft. Das ist gerade in der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation höchst fahrlässig und für eine Regierungsbeteiligung der Neos eine Blamage.“

So finden sich im rot-pinken Regierungsprogramm weder eine Entlastung für Unternehmen noch die Einführung von innovativen Konzepten, um die Wirtschaft anzukurbeln. „Das Thema Wirtschaft beschränkt sich im Regierungsprogramm auf eine Ansammlung von oberflächlichen Überschriften ohne Verbindlichkeiten, die in undefinierte Arbeitsgruppen ausgelagert werden“, so Wölbitsch. Offenbar gelte für Rot-Pink: „Wenn ich nicht mehr weiterweiß, gründ‘ ich einen Arbeitskreis. Aber in der aktuellen wirtschaftlichen Situation brauchen wir keine Arbeitskreise, sondern konkrete Maßnahmen, die die Wirtschaft entlasten. Wo ist etwa die von den Neos versprochene Gebührenbremse? Wo finden sich die Abschaffung der U-Bahnsteuer und die Einführung von Tourismuszonen?“

„Mit diesem Regierungsprogramm bestätigt sich: Die SPÖ Wien hat sich in der Wahl ihres Koalitionspartners für den bequemsten Weg mit dem schwächsten Partner entschieden. Das Ergebnis ist ein ambitionsloses Programm ohne konkrete Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Wien“, so Stadtrat Markus Wölbitsch. „Eine pinke Handschrift ist nicht erkennbar, die Neos haben sich über den Tisch ziehen lassen.“

