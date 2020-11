Bernhard Tousek neuer Geschäftsführer des Orthopädischen Spitals Speising

Ing. PhDr. Bernhard Tousek, MSc, MBA, MAS (46) ist neuer Geschäftsführer des Orthopädischen Spitals Speising, der führenden österreichischen Fachklinik für den Bewegungsapparat.

Wien (OTS) - Der erfahrene Gesundheitsmanager wechselte Anfang November von der privaten PremiQaMed-Gruppe nach Wien-Speising. Zuletzt war Touek beim PremiQaMed-eigenen Beratungsunternehmen „GeniaConsult“ Geschäftsführer, und zuvor zehn Jahre lang Verwaltungsdirektor der Privatklinik Confraternität.

Insgesamt ist Bernhard Tousek seit mittlerweile 27 Jahren in verschiedenen Health-Management-Positionen tätig.

Auch Gesundheitspark im Focus

In seiner Rolle als Geschäftsführer des Orthopädischen Spitals Speising, das zur Vinzenz Gruppe gehört, wird er den Focus auf Speising als Kompetenzzentrum für alle Fragen rund um den Bewegungsapparat weiter schärfen und auch den „Gesundheitspark Wien-Speising“ stärker in die Strategie mit einbeziehen.

„Unser Gesundheitspark umfasst Dienstleister wie etwa einen Internisten, Psychologinnen, ein ambulantes Reha-Angebot, ein Magnetresonanz-Ambulatorium und eine Apotheke. Im Sinne einer integrierten Versorgung wird es wichtig sein, all diese Partner stärker mit an Bord zu holen, um den Patientinnen und Patienten ein bestmögliches Rund-um-Angebot bieten zu können“, so Dr. Tousek.

