Stephan Strass verstärkt als Rechtsanwalt das M&A- und Venture Capital-Team bei Brandl & Talos

Mag. Stephan Strass, LL.M. (Harvard) (28), verstärkt als Rechtsanwalt das Team um Thomas Talos und Roman Rericha in den Bereichen Gesellschaftsrecht und M&A/Venture Capital.

Wien (OTS) - Stephan Strass studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und begann seine Karriere bei der Wiener Wirtschaftskanzlei Brandl & Talos bereits 2011 als juristischer Mitarbeiter. Nach seinem Studium – das er im Jahr 2015 als Jahrgangsbester abschloss – spezialisierte er sich als Rechtsanwaltsanwärter auf Gesellschafts- und Unternehmensrecht, M&A-, Venture Capital und die Beratung von Start-ups.

2018/19 absolvierte Stephan Strass ein LL.M.-Studium an der Harvard Law School (Corporate Law, Finance and Governance Concentration). Während seiner Zeit in den USA war er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Holger Spamann mit Schwerpunkt im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht tätig.

"Der Werdegang von Stephan Strass ist eng mit unserer Kanzlei verknüpft. Wir freuen uns, dass wir seinen Weg vom talentierten Studenten zu einem Rechtsanwalt mit außerordentlicher Expertise und Engagement fördern konnten. Stephan ist eine große Bereicherung für unsere MandantInnen und das gesamte Team" , so Thomas Talos, Gründungspartner bei Brandl & Talos.

