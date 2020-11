SPÖ-Ottakring gratuliert Innovations-Stadträtin Ulli Sima zur neuen Aufgabe in der Stadtregierung

Wien (OTS/SPW) - Herzlich gratuliert das Team der SPÖ-Ottakring der neuen Innovationsstadträtin und Ottakringer Mandatarin Ulli Sima zu den neuen Herausforderungen in der rot-pinken Stadtregierung. Sima, die in den letzten 16 Jahren für die Umwelt und davon 5 Jahre für die Wiener Stadtwerke zuständig war, wird künftig für die Stadtplanung, die smarte Mobilität, den gesamten öffentlichen Raum inklusive Märkte und Gewässer sowie für die Digitalisierung zuständig sein und damit ein großes Zukunftsressort politisch verantworten.

„Als Bezirk freuen wir uns auf weiterhin auf gute und konstruktive Zusammenarbeit. Schon in den letzten 16 Jahren gab es hervorragende Kooperationen mit Ulli Sima in Sachen Umwelt und Klimaschutz und viele tolle Projekte, die wir gemeinsam für Ottakring umgesetzt haben. So etwa zahlreiche neue Parks wie den Nepumuk-Berger-Platz, aber großzügigen Baumpflanzungen und Cooling-Maßnahmen sowie die vielen Maßnahmen für den Brunnenmarkt. Dieser ist gerade in der aktuellen Corona-Krise ein zentraler Bestandteil der Nahversorgung für die Ottakringerinnen und Ottkaringer ist. Und wir haben auch für die neuen Zuständigkeiten schon wieder viele gute Ideen“, so SPÖ-Ottakring-Vorsitzender Christian Oxonitsch.

Die Stadtplanung sei gerade für die Bezirke ein Schlüsselressort für die Zukunft und daher wird es hier mit Sicherheit gute und wichtige Anknüpfungsspunkte geben, stehen doch in nächster Zeit große Projekte wie z.B. die Umgestaltung der Thaliastraße oder die Errichtung eines zweiten Radhighways in Ottakring an. Auch in Sachen smarter Mobilität ist Ottakring sehr engagiert, setzt in erster Linie auf die weitere Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs, forciert aber natürlich auch im Bereich des Individualverkehrs Verbesserungen für Mensch und Umwelt, was ganz im Sinne der neuen Stadtregierung ist.

„Wir wünschen unserer Stadträtin wie auch dem gesamten Team der Stadtregierung viel Erfolg für die neue Aufgabe. Wir unterstützen sie natürlich wo immer wir können und freuen uns auf viele gemeinsame Projekte im Sinne der Ottakringerinnen und Ottakringer“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop abschließend.

