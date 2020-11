Neue Führung im FOPI

Präsident Ingo Raimon und Thomas Haslinger übergeben an VizepräsidentInnen und neues Generalsekretariat

Wien (OTS) - Nach über 10 Jahren im Präsidium des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich – es waren drei Funktionsperioden als Präsident und davor zwei Funktionsperioden als Vizepräsident – läuft die Funktionsperiode von Präsident Ingo Raimon per Mitte November aus. Ebenso scheidet Generalsekretär Thomas Haslinger im Zuge einer beruflichen Veränderung als ehrenamtlicher Generalsekretär per Ende November aus. Die Führung des Vereins übernehmen die beiden amtierenden und im Jänner 2020 für drei Jahre gewählten VizepräsidentInnen Tuba Albayrak und Wolfgang Kaps, bis in der regulären Generalversammlung im Frühjahr 2021 ein neuer Präsident/eine neue Präsidentin von den Mitgliedern gewählt wird. Das Generalsekretariat wird verstärkt und interimistisch mit Bettina T. Resl als Generalsekretärin sowie Michael Schaffer-Kral als stellvertretendem Generalsekretär besetzt.

„Ich habe es als Herausforderung und zugleich als Ehre begriffen, zwischen Dezember 2012 und November 2020 (mit einer kurzen Unterbrechung) dem Verband in drei Amtsperioden als Präsident vorzustehen“, meinte Ingo Raimon zu seinem Abschied. „Ich habe mich dabei als Knotenpunkt für die Mitglieder, als Gesprächspartner für Stakeholder, als Vertreter der Anliegen, als Katalysator für wichtige Themen und als Stimme der Branche verstanden.“

„Ich bin überzeugt, dass der Verband bei Tuba Albayrak, Wolfgang Kaps und den neuen GeneralsekretärInnen in guten Händen ist“, so Raimon. „Die forschende Pharmaindustrie steht gerade jetzt im Licht der Öffentlichkeit und hat die Chance, ihre Lösungskompetenz zu beweisen.“

„Es war mir eine große Freude, in den vergangenen zwei Jahren die bemerkenswerte Weiterentwicklung des FOPI maßgeblich mitzugestalten“, ergänzt Haslinger. „Auf vielen Ebenen konnten wir die Kommunikation der Anliegen der forschenden Pharmaunternehmen deutlich verstärken und einen klaren Fokus der Themen setzen.“

Zwei FachexpertInnen im FOPI-Generalsekretariat

Mit Bettina T. Resl übernimmt eine ausgewiesene Expertin in der Branche die Funktion der Generalsekretärin von Thomas Haslinger. Sie verantwortet als Country Public Affairs & Patient Advocacy Head bei Sanofi Österreich seit drei Jahren die Zusammenarbeit mit gesundheitspolitischen Institutionen und Interessensvertretungen sowie mit Patientenvertretungen in Österreich. Seit April 2020 steht die Politologin und Public Health Expertin auch an der Spitze der Abteilung Communication bei Sanofi und zeichnet zusätzlich für die interne wie externe Kommunikation mit diversen Stakeholdern des österreichischen Gesundheitswesens verantwortlich.

Ihr Stellvertreter ist Michael Schaffer-Kral, der seit über fünf Jahren für Sanofi Österreich tätig ist und seit Februar 2019 als Country Market Access Head fungiert. Er studierte internationale Wirtschaftsbeziehungen und absolvierte zusätzlich einen MBA in Controlling, was er in den ersten Jahren seiner Laufbahn auch unter anderem bei IKEA einbrachte.

Gemeinsam stellen sie sich den vielfältigen Herausforderungen der Interessensvertretung.

Einen kurzen bildlichen Streifzug durch die Präsidentschaft von Ingo Raimon liefert das Video „Was mir wichtig war“

Rückfragen & Kontakt:

Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI)

Mag. Judith Kunczier

+43 664 60 589 340

presse @ fopi.at

www.fopi.at