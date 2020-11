Energielieferanten-Wechsel bringt bis zu 800 Euro im Jahr

durchblicker-Check: Sparpotenzial aktuell besonders hoch

durchblicker analysiert Energietarife: Haushalte in Wien können Kostensenkung von bis zu knapp 800 Euro realisieren

Durchschnittliches Sparpotenzial 724 Euro, Erstwechsler profitieren besonders stark

durchblicker-Experte: “Niedrige Börsenpreise führen zu hohem Sparpotenzial”

Wien, am 17. November 2020. Die ersten kalten Tage liegen hinter uns, in vielen österreichischen Haushalten laufen die Heizungen bereits auf Hochtouren. durchblicker, Österreichs größtes Tarifvergleichsportal, hat den Start in die Heizsaison zum Anlass genommen, um die aktuellen Strom- und Gastarife zu vergleichen. Denn mit einem Wechsel des Energielieferanten können gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten die finanziellen Belastungen eines Haushalts rasch und spürbar gesenkt werden. Das spannende Ergebnis des durchblicker-Checks: Mit Werten bis zu knapp 800 Euro ist das Sparpotenzial bei einem Anbieterwechsel aktuell besonders hoch.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker: „Grund für das aktuell besonders große Sparpotenzial sind die niedrigen Börsenpreise für Energie. Die großen Regionalversorger geben diese - im Vergleich zu den kleineren Alternativ-Anbietern - derzeit nicht an die Kundinnen und Kunden weiter. Daher können derzeit besonders Erstwechsler, also Haushalte, die vom Standardanbieter erstmals zu einem alternativen Anbieter wechseln, von einem besonders hohen Einsparpotenzial profitieren.“

Ersparnis in Wien am größten

Ganz besonders hoch ist das Sparpotenzial für VerbraucherInnen in Wien, Kärnten und dem Burgenland. In der Bundeshauptstadt kann ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden Strom und 15.000 Kilowattstunden Gas inklusive Wechselbonus im ersten Jahr 792 Euro sparen. Das ist ein Plus von beinahe 200 Euro zum entsprechenden Vergleichswert des Vorjahres (596 Euro). Ohne Wechselbonus reduzieren sich die Kosten um 435 Euro.

In Kärnten kommen Haushalte um bis zu 783 Euro mit, bzw. 447 Euro ohne Wechselbonus pro Jahr billiger davon, im Burgenland beträgt das Sparpotenzial inklusive Bonus 768 Euro, ohne diesen immerhin noch 431 Euro. Auch in Oberösterreich und Salzburg fällt das jährliche Einsparpotenzial mit jeweils rund 750 Euro (mit Wechselbonus) erheblich aus. Besonders die Einsparpotenziale bei Gas schlagen mit beachtlichen Summen zu Buche und erreichen, etwa in Kärnten, mehr als doppelt so hohe Werte im Vergleich zu Strom.

Grundlage für einen Tarifvergleich ist der individuelle Jahresverbrauch, der auf der aktuellen Jahresabrechnung ersichtlich ist. Auf https://durchblicker.at/energievergleich kann ein solcher unter Heranziehung der aktuellen Strom- und Gastarife aller Anbieter bequem online durchgeführt werden. Schnell, kostenlos und anonym.

