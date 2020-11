Lösungen für indirekt betroffene Unternehmen lassen weiter auf sich warten

Der Umsatzersatz für direkt vom Lockdown betroffene Betriebe lässt viele Branchen außer Acht

Wien (OTS) - „Und wieder bleiben den indirekt betroffenen Unternehmen nur Ankündigungen. Das ist einfach zu wenig! Hier geht es um die Existenz von Unternehmen und ganzen Branchen!“, ärgert sich Christoph Matznetter, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV). Damit bezieht er sich darauf, dass nun auch der Handel geschlossen wird, es jedoch noch nicht einmal konkrete Lösungen für die, von der Schließungen von Gastronomie und Hotellerie indirekt betroffenen Branchen gibt. Solche Hilfsmaßnahmen für indirekt betroffene Betriebe, wie beispielsweise Zulieferer, wurden schon angekündigt, bisher jedoch weder konkretisiert, noch in Gesetzestexte übersetzt.

„Der Finanzminister hatte genug Zeit, sich adäquate Lösungen zu überlegen. Diese Bundesregierung versagt nicht nur in der Bekämpfung der Pandemie, sondern auch in der Rettung der Wirtschaft. Hier werden viele Unternehmen in der Luft hängen gelassen. Wieder einmal zeigt sich, dass der Finanzminister seine Entschädigungsprogramme nicht zu Ende denkt und ihm einfach die nötige Expertise fehlt. Ich biete hier gerne an, ihm beratend zur Seite zu stehen und die tatsächlichen Bedürfnisse der Wirtschaftstreibenden zu erläutern“, erklärt Matznetter.

Nach dem nun heute auch der Handel und „körpernahe“ Dienstleiter, wie beispielsweise Friseure schließen müssen, erweitert sich auch der Kreis der indirekt betroffenen Branchen. „Wer soll Friseurbedarf kaufen, wenn die Friseure geschlossen haben? Wer soll den Gärtnereien Blumen abkaufen, wenn die BlumenhändlerInnen nicht mehr aufsperren dürfen?“, fragt Matznetter.

„Die Wirtschaft ist ein eng verflochtenes System. Wenn man eine Branche zusperrt, wirkt sich das automatisch auf andere Branchen aus. Deshalb ist es nicht ausreichend, nur die direkt betroffenen Branchen zu entschädigen“, schließt Matznetter ab.

