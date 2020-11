LinkedIn Top Voices 2020: Diese Menschen prägen die Debatten (FOTO)

München (ots) - LinkedIn gibt heute zum vierten Mal die LinkedIn Top Voices für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekannt. Das sind die 25 deutschsprachigen Mitglieder, die mit ihren Artikeln, Beiträgen, Videos und Kommentaren relevante Diskussionen auf LinkedIn anstoßen. Während die Corona-Pandemie das Leben vieler Menschen weltweit auf den Kopf stellt, stehen die Top Voices weiter für konstruktive Beiträge und eine Community, die heute wichtiger ist denn je. Auf der Liste finden sich einige prominente Namen, wie der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder, Fußballprofi Thomas Müller und Bahn-Vorständin Sigrid Nikutta. Aber generell gilt: "Man muss kein CEO oder Promi sein, um eine besonders gute Debatte anzustoßen", sagt Sara Weber, Redaktionsleiterin bei LinkedIn News DACH. Wichtig sei, dass Mitglieder wertvolle Impulse, Meinungen und Erkenntnisse teilen - unabhängig von Bekanntheitsgrad oder Position.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gibt es 2020 auf der Liste keine Mitglieder, die schon einmal als Top Voice ausgezeichnet wurden. "Wir haben uns in diesem Jahr dazu entschieden, ausschließlich neue Mitglieder als Top Voices auszuzeichnen. Damit wollen wir für noch mehr Stimmenvielfalt auf der Plattform sorgen", sagt Weber. "Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr natürlich auch die Diskussionen bei uns auf der Plattform geprägt. Das sieht man etwa an Top Voices wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn oder Statistikerin Katharina Schüller. Aber auch andere Themen, wie Gleichberechtigung, Klimaschutz und die neue Arbeitswelt, haben in den vergangenen Monaten eine wichtige Rolle gespielt."

Neben der Liste der 25 Top Voices veröffentlicht das LinkedIn News Team auch die Liste der zehn Top Influencer. Darunter befinden sich von LinkedIn ausgewählte Führungspersönlichkeiten und Vordenker wie etwa Star-Investor Frank Thelen, Volkswagen-CEO Herbert Diess oder die Douglas-Chefin Tina Müller.

LinkedIn versammelt inzwischen mehr als 15 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viele von ihnen halten sich auf der Plattform auf dem Laufenden und tauschen sich über neue Branchentrends, Technologien oder Nachrichtenthemen aus.

Im deutschsprachigen Raum hat sich so über die letzten Jahre eine äußerst aktive LinkedIn-Community entwickelt - der Anteil der auf der Plattform geteilten Inhalte ist im Jahresvergleich um fast 50 Prozent gestiegen.

Die 25 Top Voices 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz (alphabetisch nach Vorname):

Ali Mahlodji, Gründer, Whatchado Alice Greschkow, Expertin für New Work Björn Waide, CEO, Smartsteuer Carina Kontio, Redakteurin, Handelsblatt Carsten Maschmeyer, Unternehmer und Investor, Maschmeyer Group Cawa Younosi, Personalchef, SAP Deutschland Dagmar Hirche, Vorstandsvorsitzende, Wege aus der Einsamkeit e.V. Teo Pham, Gründer, Digital IQ Gerhard Schröder, Ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Isabelle Hoyer, Gründerin und CEO, Panda Janna Linke, Redakteurin und Reporterin, n-tv Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland Karin Kelle-Herfurth, Ärztliche Beraterin Karin Oertli, COO Personal & Corporate Banking und Region Schweiz, UBS Katharina Schüller, CEO, Stat-Up Statistical Consulting & Data Science Lena-Sophie Müller, Managing Director, Initiative D21 Manfred Josef Hampel, Geschäftsführer, City Box Schnellbau Martin Haunschmid, CEO, Haunschmid Tech Natascha Hoffner, Gründerin und CEO, herCareer Selma Kuyas, Bewerbungsexpertin Shai Hoffmann, Geschäftsführer, Gesellschaft im Wandel Sigrid Nikutta, Vorständin Güterverkehr, Deutsche Bahn Thomas Müller, Profi-Fußballspieler, FC Bayern München Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme, HTW Berlin Yaël Meier, Mitgründerin, Zeam

Die 10 Top Influencer 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz (gerankt):

So hat LinkedIn die Liste der Top Voices und Top Influencer zusammengestellt:

Um die LinkedIn Top Voices auszuwählen, wird eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Kriterien genutzt. Dazu gehören Interaktion (einschließlich Reaktionen, Kommentare und Shares, die die Mitglieder erhalten), Regelmäßigkeit der Beiträge und Follower-Wachstum. Doch Engagement-Zahlen allein sind nicht genug. Hinzu kommt eine qualitative Auswertung. Die Redakteure von LinkedIn News aus allen Märkten bewerten die Inhalte der Mitglieder in bestimmten Branchen und Regionen unter den folgenden Aspekten: Geben die Beiträge relevante Einblicke, regen sie Diskussionen an und befassen sie sich mit aktuellen Themen? Gibt die Person nützliche Ratschläge - oder betreibt sie eher Eigenwerbung? Spiegelt die Liste unsere heutige Arbeitswelt wider? Für die Liste für Deutschland, Österreich und die Schweiz wurden dabei ausschließlich deutschsprachige Inhalte berücksichtigt.

Die Auswertung der Aktivitäten fand über einen Zeitraum von zwölf Monaten statt, vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020. Wie bei allen LinkedIn-Listen sind aktuelle Beschäftigte von LinkedIn und Microsoft ausgeschlossen, ebenso wie alle Mitglieder, die von LinkedIn für die Teilnahme an Markenkampagnen oder Learning Kursen bezahlt werden oder wurden.

Erfolgreich auf LinkedIn: Drei Tipps des LinkedIn News Teams

Bieten Sie anderen Mitgliedern durch Ihre Beiträge echten Mehrwert: Stellen Sie sich vor dem Veröffentlichen stets die Frage, ob Sie Ihrem Netzwerk einen wirklichen Mehrwert bieten, etwa durch spannende Erkenntnisse, einen Blick hinter die Kulissen, originelle Sichtweisen oder Ähnliches.

Seien Sie authentisch: Beziehen Sie in einem für Sie natürlichen Ton klar Stellung zu den Themen, die Sie in Ihren Beiträgen beleuchten und regen Sie andere Mitglieder dazu an, ebenfalls ihre Meinung kund zu tun.

Diskutieren Sie mit: Stoßen Sie eine Diskussion nicht nur an, sondern beteiligen Sie sich auch an ihr, indem Sie auf Kommentare zu Ihren Beiträgen antworten und somit fortlaufende Gespräche und Interaktion erzeugen.



Unser Ratgeber für Beiträge auf LinkedIn hält zudem weitere Best Practices für bestimmte Inhalte bereit: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/92835



Über LinkedIn



Mit über 720 Millionen Mitgliedern weltweit und über 15 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen berufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die Mitgliedschaft ist dabei

für sie in großem Umfang kostenlos.

In Deutschland beschäftigen wir mittlerweile über 150 Mitarbeiter auf die Standorte München und Berlin verteilt. Unseren Kunden aus den Bereichen Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten, Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter sowie weitere geschäftliche Zielgruppen zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.

Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit reagieren können.

