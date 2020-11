TERMINAVISO:Einladung zur Online-Pressekonferenz der IG Windkraft Klimaschutz am Scheideweg

Das EAG wird über die Entwicklung der Windkraft und des Klimaschutzes in Österreich für die nächsten 10 Jahren entscheiden

St. Pölten (OTS) - Im Rahmen des AWEDS 2020, dem 14. Österreichischen Windenergie Symposium, am 24. und 25. November, weißt die Branche einmal mehr darauf hin, dass die Ausgestaltung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes entscheidet, ob Österreich seinen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten kann und ob die Windbranche mit Arbeitsplätzen und heimischer Wertschöpfung den Herausforderungen gegen die wirtschaftlichen Probleme im Zuge der Corona-Krise einen Ausweg zur Verfügung stellen kann.

Klimakrise und Corona-Pandemie

Die politischen Maßnahmen in der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass die österreichische Politik handlungsfähig sein kann, wenn sie es für nötig hält. In der Bekämpfung der Klimakrise ist sie bis jetzt noch schuldig geblieben ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Welche Parallelen zwischen der Corona Pandemie und der Klimakrise bestehen und welchen Anteil die Politik zur Lösung beider Krisen hat wird der Austro-Amerikaner Gernot Wagner, Umweltökonomie-Professor an der New York University, beleuchten.

Deutschland als Vorbild?

Deutschland war lange Jahre Vorbild in der Energiewende und das Zentrum des Windkraftausbaus in Europa. In den letzten vier Jahren hat sich die Situation aber grundlegend geändert. Der Windkraftausbau ist um 80 Prozent eingebrochen, mehr als 40.000 Arbeitsplätze sind verloren gegangen und einige Firmen mussten Konkurs anmelden. Was kann Österreich von Deutschland dennoch lernen und welche Fehler sollten unbedingt vermieden werden? Darüber kann Hans-Dieter Kettwig, Geschäftsführer vom größten Windkrafthersteller Deutschlands einiges berichten.

Termin und Ort: Montag, 23.11. 2020 9:30 Uhr

Online-Pressekonferenz (Der Link wird zeitnah nach Anmeldung unter presse @ igwindkraft.at verschickt)

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Gernot Wagner

Umweltökonomie-Professor an der New York University

Umweltökonomie-Professor an der New York University Hans-Dieter Kettwig

Geschäftsführer von Enercon

Geschäftsführer von Enercon Stefan Moidl

Geschäftsführer der IG Windkraft

Mit der Bitte um Rückmeldung unter presse @ igwindkraft.at, ob Sie teilnehmen.



Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft Österreich

Martin Jaksch-Fliegenschnee

Mobil: 0660/20 50 755

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

https://www.igwindkraft.at