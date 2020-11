SSG, weltweiter Marktführer bei der B2B-Demand Generation, setzt Wachstum fort, eröffnet Standort in Ho-Chi-Minh-Stadt

Denver und Ho Chi Minh Stadt, Vietnam (ots/PRNewswire) - Selling Simplified Group, Inc. (SSG) gab heute die Eröffnung ihres neuen Büros in Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt. Es handelt sich um das zehnte Büro der Gruppe im asiatisch-pazifischen Raum und die vierte Eröffnung eines Büros in diesem Jahr, nach der Eröffnung in Bengaluru im Januar, in Auckland im August und in Toronto Anfang dieses Monats.

Zum Zeitpunkt der Eröffnung hatte das Unternehmen bereits über ein Dutzend vietnamesischer Kunden und Wayne Wong, der VP of Sales von SSG im Raum APAC äußerte sich optimistisch über die Erfolgsaussichten in der Region:

"In den letzten zwei Jahren haben wir eine exponentielle Zunahme im Bereich der Demand Generation in Vietnam beobachten können," sagte Wong. Das war für uns der klare Indikator dafür, dass Vietnam zu einem der Schlüsselmärkte für digitale B2B-Werbung geworden ist.

"Wir sprechen, sowohl weltweit als auch in APAC, ein großes B2B-Publikum an und bieten darüber hinaus erstklassige Plattformen, Lösungen und Technologien. Jetzt sind wir bereit, die einmalige Gelegenheit zu ergreifen und in Vietnam Werbetreibende zu stärken und unser digitales B2B-Marketing bekannt zu machen ", so Wong.

SSG, ein in Privatbesitz befindlicher Anbieter von proprietären B2B-Daten und Marketinglösungen, ist auf die Generierung von Nachfrage und Datendienste spezialisiert. Mit über 165 Mill. B2B-Datensätzen weltweit und über 34 Mill. Datensätzen für APAC, ist das Unternehmen jetzt Marktführer in der APAC-Region und erfüllt die Nachfrage nach lokalisierten, detaillierten Unternehmens- und Kontaktdaten.

Visionayr, die proprietäre Marketing-Lösung von SSG, ist ebenfalls ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für das Unternehmen. Sie ist einer der Gründe für das anhaltende Wachstum der vergangenen zwei Jahre.

Charlie Whife, der VP of Global Sales bei SSG, freut sich, dass die Region die Vorzüge von Visionayr nutzen kann und darüber hinaus auch Unterstützung in der Landessprache erhält. Im Einklang mit der bewährten Strategie in anderen APAC-Ländern wird das Büro in Ho Chi Minh City lokale Mitarbeiter im Vertrieb und Betrieb und bei kreativen Tätigkeiten beschäftigen.

"Nachdem sich die Visionayr-Plattform und der Support durch lokale Kräfte in ganz Asien bewährt haben, war Vietnam der naheliegende nächste Schritt in unseren Wachstumsplänen für APAC", sagte Whife.

"Das Land besitzt bereits eine schnell wachsende Wirtschaft und immer besser ausgebildete Mitarbeiter, darum bauen wir hier ein Team auf, das uns die lokale Kultur besser vermitteln kann und uns dabei hilft unsere Kampagnen in der Region zu optimieren. Vietnam ist ganz klar Teil der Zukunftspläne von Selling Simplified."

Für die erste Jahreshälfte 2021 erwartet Whife weitere Expansion im Raum APAC, sowie in Nordamerika und im EMEA-Raum.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1334270/Vietnam_Selling_Simplified_Group.jpg

