„ORF-Friedenslicht“ in Bethlehem entzündet

Weltweiter Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich heuer als wichtiges Zeichen der Verbundenheit

Linz (OTS) - Auch wenn heuer vieles anders ist, eine liebgewordene Weihnachtstradition wird es dennoch geben: Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ konnte trotz coronabedingter Auflagen, Grenz- und Kirchenschließungen in der Geburtsgrotte Jesu entzündet werden. Weil aufgrund der Kontakteinschränkungen kein oberösterreichisches Kind nominiert werden konnte, um ins Heilige Land zu reisen, hat die neunjährige Maria Khoury aus Bethlehem das leuchtende Weihnachtssymbol in der Geburtsgrotte Jesu geholt.

Die Schülerin aus einer christlichen Familie hat diese Aufgabe mit großer Freude übernommen: „Meine Familie und ich sind sehr stolz, heuer Teil dieser österreichischen Weihnachtstradition zu sein.“

Kameramann Walid Kamar aus Jerusalem, dessen Familie die Aktion von Beginn an begleitet, hat das „ORF-Friedenslicht“ von Bethlehem nach Tel Aviv gebracht, um es dort an den Sicherheitsbeauftragten der Austrian Airlines Wolfgang Kerndler zu übergeben. Trotz verstärkter Sicherheitsauflagen konnte das Friedenslicht in einer feuerfesten Speziallampe nach Österreich gebracht werden, wo es heute im ORF-Landesstudio Oberösterreich in Linz empfangen wurde.

„Der ORF Oberösterreich setzt mit seinem mittlerweile weltweiten Weihnachtsbrauch ein bewusstes Zeichen der Sehnsucht nach Frieden und möchte in unruhigen Zeiten den Menschen diesen vertrauten Weihnachtsbrauch auch heuer schenken“, betont ORF-Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer. Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, der Schirmherr der Aktion, ergänzt: „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten soll das Friedenslicht nicht nur ein wichtiges weihnachtliches Symbol sein, sondern vor allem auch ein Zeichen der Zuversicht und des Miteinanders.“

ÖBB, Feuerwehren, Rotes Kreuz, Samariterbund, Pfadfinder, sowie Pfarren und private Organisationen unterstützen auch heuer die Verbreitung dieses Weihnachtsbrauches. Auf welche Weise das „ORF-Friedenslicht“ heuer trotz der Corona-Auflagen zu den Menschen gelangt, entscheiden unsere Partner vor Ort.

Am Mittwoch 25. 11. 2020 wird das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ in der ORF-Sendung „Licht ins Dunkel – Der Auftakt“ um 20.15 Uhr in ORF 2 präsentiert. Und am Samstag 28. 11. 2020 steht es im Mittelpunkt der Eurovisionssendung „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen, wo es einem Millionenpublikum präsentiert wird.

Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“, das an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden erinnert, leuchtet heuer zum 35. Mal als Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich. Für Millionen Menschen ist es längst zu einem fixen Bestandteil des Heiligen Abend geworden.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Oberösterreich

Landesdirektion

+43 (0)732/6900-24211

landesdirektion.ooe @ orf.at

ooe.ORF.at