17. Vienna Economic Forum (VEF) unter digitaler Schirmherrschaft der Post

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Wirtschaft trifft Politik in einer digitalen Welt” lud DI Peter Umundum, Vorstand der Österreichischen Post für Paket & Logistik und Präsident des VEF, zur mittlerweile 17. Ausgabe des Vienna Economic Forums – Vienna Future Dialogue 2020. Um trotz der Herausforderungen durch COVID-19 einen Austausch zu ermöglichen, wurde die Veranstaltung als digitales Format durchgeführt.

Eröffnungs- und Grußworte gab es von Botschafterin a.D. Dr. Elena Kirtcheva, Gründerin und Generalsekretärin des VEF, und DI Peter Umundum, Präsident des VEF. Als Ehrengast nahm Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, an der mehrstündigen Veranstaltung teil. Im Zentrum der Diskussion stand das Thema „Neue Arten der Mobilität in einer digitalen Welt. Regionale Wirtschaft am Scheideweg – Wachstum oder Rückgang?“, das unter anderem auch von Premierministern und hochrangigen Regierungsvertretern aus Kosovo, Ukraine und Nordmazedonien kommentiert wurde.

Die Vorstandsmitglieder, zusammen mit rund 300 Mitglieder*innen, Partnern und Freund*innen des VEF aus mehr als 30 Ländern weltweit, sind der Einladung gefolgt und haben sich über die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen der digitalen Welt ausgetauscht. Die österreichische Wirtschaft wurde durch Vertreter*innen der Industriellenvereinigung, Raiffeisen Bank International, AME International GmbH, Verbund AG, AFRY Management Consulting Austria, LANSKY, GANZGER + partner, EVN, A1 Telekom Austria Group, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Canon CEE GmbH und der Österreichischen Post AG repräsentiert.

„Wir dürfen in so besonderen Zeiten nicht den Blick für das Wesentliche verlieren. Daher war es mir wichtig, dass wir mit der diesjährigen Ausgabe des Vienna Economic Forums die neuesten Entwicklungen der digitalen Welt und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Politik beleuchten. Mit dem Vienna Economic Forum besitzen wir eine hervorragende Plattform, um regional und digital noch näher zusammenzurücken“, sagt Peter Umundum.

Die Generalsekretärin des Vienna Economic Forums, Botschafterin a.D. Dr. Elena Kirtcheva, betont: „Die Entscheidung des VEF-Vorstandes, das 17. Vienna Economic Forum unter dem Motto ‚90 Minuten mit der Europäischen Kommissarin Mariya Gabriel‘ zu organisieren, hat eine sehr starke symbolische Bedeutung. Kommissarin Gabriel verantwortet in ihrem Portfolio auch das Thema Jugend, und wir alle wissen: Die Zukunft ist digital! Und die Jugend ist die Zukunft!“

Über das Vienna Economic Forum

Das VEF verfolgt das Ziel, Investitionsmöglichkeiten in der Region zwischen der Adria und dem Schwarzen Meer zu attraktiveren und zu fördern. Seit der Gründung im April 2004 hat sich die wirtschaftliche Kooperation zwischen Unternehmen der Mitgliedsländer – Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Kosovo, Nordmazedonien, Moldau, Montenegro, Österreich, Rumänien, Slowenien, Türkei und Ukraine – erfolgreich weiterentwickelt.

Dem VEF wurde 2011 der Status als Internationale Nichtregierungsorganisation (INGO) zuerkannt, 2012 wurde der spezielle Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) gewährt. Das VEF ist auch im Transparenzregister des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission eingetragen. Im März 2020 wurde DI Peter Umundum von der Mitglieder*innenversammlung zum Präsidenten des VEF gewählt.

