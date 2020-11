5 Millionen sahen ORF-Berichterstattung zum zweiten Lockdown

Bis zu 2,044 Millionen sahen PK der Bundesregierung am 14. November in ORF 2

Wien (OTS) - Es war ein Wochenende im Zeichen neuer Corona-Maßnahmen und insgesamt 4,989 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis), das sind 66 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, informierten sich allein im ORF-Fernsehen in zahlreichen Sondersendungen und im monothematischen Regelprogramm.

Als die Bundesregierung am 14. November 2020 den zweiten vollständigen Lockdown in Österreich verkündete verfolgten ab 16.30 Uhr bis zu 2,044 Millionen Seherinnen und Seher die entsprechende Pressekonferenz der Bundesregierung. Im Schnitt waren 1,640 Millionen bei 60 Prozent Marktanteil (60 bzw. 66 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 2 live dabei. Bereits die live übertragene Pressekonferenz von Vertreterinnen und Vertretern der Ärzteschaft um 13.00 Uhr – als Auftakt von mehr als vier Stunden Sonder-Ausgaben der „Zeit im Bild“ allein an diesem Tag – sahen im Schnitt 455.000 bei 38 Prozent Marktanteil.

„Bundesland heute“ erreichte am 14. November 1,890 Millionen Seherinnen und Seher (61 Prozent Marktanteil), die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr in ORF 1 und ORF 2 2,047 Millionen, bei ebenfalls 61 Prozent Marktanteil. Die „ZIB Spezial“ um 20.15 Uhr verfolgten 769.000 bei 22 Prozent Marktanteil, die „ZIB 2 Spezial“ um 22.05 Uhr 731.000 bei 24 Prozent Marktanteil.

Stark genutzt wurden am Sonntag, dem 15. November, etwa auch die „Pressestunde“ mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und 179.000 Reichweite bei 13 Prozent Marktanteil sowie „Im Zentrum“ mit 475.000 Reichweite bei 18 Prozent Marktanteil. Die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr erreichte gestern in beiden Programmen 2,149 Millionen.

Laut Online-Bewegtbild-Messung wurden auch die Livestreams und Video-on-Demands zum neuerlichen Lockdown am Samstag und Sonntag auf der ORF-TVthek und anderen ORF.at-Seiten in Österreich mit bisher insgesamt 561.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 2,0 Mio. Bruttoviews (registrierte Videostarts) und einem Gesamtnutzungsvolumen von 11 Mio. Minuten stark frequentiert. Alle TV-(Sonder)sendungen und Pressekonferenzen stehen auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weiterhin als Video-on-Demand zur Verfügung.

