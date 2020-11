"Corona-Bürgerforum" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24

Sebastian Kurz im Bürgerforum; Heinz Faßmann, Rudolf Anschober, Thomas Staudinger und Johannes Kopf in Interviews heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24.

Wien (OTS) - Viele Fragen und Unsicherheiten gibt es nach der Verkündung des neuen Lockdowns. Bundeskanzler Sebastian Kurz beantwortet diese heute, Montag, um 20:15 auf PULS 4 und PULS 24.

Kaum ein Bereich und kaum ein Mensch sind nicht vom neuerlichen Lockdown betroffen, der ab heute Mitternacht in Kraft tritt: Eltern, die nicht wissen, ob sie ihre Kinder noch in die Schule schicken können oder nicht. UnternehmerInnen, die um ihre Umsätze kurz vor Weihnachten bangen. ArbeitnehmerInnen, die verunsichert sind, ob sie von zuhause arbeiten oder doch in die Firma kommen sollen.

All diesen Fragen stellt sich Bundeskanzler Sebastian Kurz heute, Montag, im Bürgerforum. Außerdem in Interviews bei Corinna Milborn und Thomas Mohr heute ab 20:15 Uhr:

Bildungsminister Heinz Faßmann

Gesundheitsminister Rudolf Anschober

Intensiv-Mediziner Thomas Staudinger

AMS-Vorstand Johannes Kopf



Corona-Bürgerforum

Heute, 20:15 Uhr auf PULS 4, PULS 24 und im Livestream in der PULS 24 App und auf puls24.at

Rückfragen & Kontakt:

Cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com