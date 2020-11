Wien-Koalition – Rendi-Wagner: Wien ist bei Bürgermeister Ludwig in guten und sicheren Händen

SPÖ-Chefin: „Neue Koalition in Wien mutig und fortschrittlich“

Wien (OTS/SK) - Zur Einigung auf die neue Fortschrittskoalition der SPÖ mit den NEOS in Wien sagt SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner: „Die neue Koalition in der Wiener Stadtregierung ist eine mutige und fortschrittliche. Der Wiener Bürgermeister beschreitet damit einen spannenden, neuen Weg, auf dem – wie auch bisher – die Wienerinnen und Wiener und der soziale Zusammenhalt im Zentrum stehen und gleichzeitig Modernisierung und Fortschritt groß geschrieben werden.“ ****

„Die heute vorgestellten Eckpunkte des neuen Regierungsprogramms für unsere Hauptstadt zeigen einmal mehr: Wien ist bei Bürgermeister Michael Ludwig in sicheren und guten Händen“, so die SPÖ-Chefin. Auf dem Programm stehe unter anderem der weitere Ausbau des gut funktionierenden öffentlichen Gesundheitssystems, das gerade in dieser größten Gesundheitskrise der Zweiten Republik unersetzlich ist. „Gerade jetzt sind ein starker Sozialstaat und eine starke kommunale Daseinsvorsorge essentiell.“ Auch die weiteren Eckpunkte des Programms zeigen: „Wien begegnet den großen Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft aktiv und will Vorreiter sein – Michael Ludwig ist Garant dafür und dafür, dass Wien die weltoffene Stadt bleibt, die sie ist“, so Rendi-Wagner am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) bj/sc



