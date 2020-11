Hacker/ Czernohorszky: „Schutz für alle hat im Kindergarten hohe Priorität!“

Wien (OTS) - „Der Schutz von allen MitarbeiterInnen und Kindern in den Wiener Kindergärten hat natürlich höchste Priorität – dafür werden auch gezielte Maßnahmen gesetzt“, betonten heute der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky auf Aussagen der GPA. „So werden alle Kindergärten mit Gurgeltests für die MitarbeiterInnen ausgestattet. Derzeit beginnt die Auslieferung der Testmaterialien und in Kürze bekommen alle Kindergärten eine genaue Handlungsanleitung für die Durchführung. Darüber hinaus werden auch weiterhin umfassende Hygienematerialien und Masken bereitgestellt. Jeder Kindergarten wird somit zur eigenen Teststraße für MitarbeiterInnen. Der Schutz aller steht an oberster Stelle!“

Die Neubewertung, dass Kontakte von erkrankten Kindern bis zum Ende der 4. Schulstufe als Kontaktpersonen der Kategorie 2 (K2) eingestuft werden, sei eine Vorgabe des Gesundheitsministeriums und bereits in allen anderen Bundesländern Österreichs umgesetzt. (Schluss)



