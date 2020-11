Sozialer Zusammenhalt stärkt Gesundheit!

In Zeiten einer Krise wird vieles in Frage gestellt – vieles, das wir bisher als selbstverständlich empfunden haben, wird nun als besonders wertvoll angesehen. Hier kommt v.a. die soziale Gesundheit ins Spiel. Wir sind Teil eines sozialen Gefüges. Sozialer Zusammenhalt gilt als Wert an sich und als wichtige Voraussetzung für die Gesundheit und die Lebensqualität. Wir wissen mittlerweile, dass Einsamkeit ein direktes Gesundheitsrisiko darstellt.

Dr. Klaus Ropin, Leiter Fonds Gesundes Österreich

