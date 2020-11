Insgesamt 4,009 Millionen sahen ORF-Initiative „Bewusst gesund: Pflege – Die große Herausforderung“

Wien (OTS) - Österreich ist eine älterwerdende Gesellschaft, daher steigt die Zahl der Pflegebedürftigen – eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem, die Pfleger/innen, die betreuenden Angehörigen und die Betroffenen. Wie ist das zu schaffen, ohne dass die Pflege selbst zum Pflegefall wird? Was muss getan werden, um die Belastungen für die Pfleger/innen, Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen zu reduzieren, so dass auch im Alter ein würdevolles Leben möglich ist? Diesen wichtigen Fragen widmete sich der ORF in der 27. „Bewusst gesund“-Initiative „Pflege – Die große Herausforderung“ vom 7. bis 15. November 2020 mit seiner gesamten Medienvielfalt.

Insgesamt erreichten allein die zahlreichen TV-Sendungen des Programmschwerpunkts 4,009 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 53 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.

Die höchste Reichweite erzielte dabei Gregor Stuhlpfarrers neue „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Diagnose: Reformbedarf. Wie belastet ist unser Gesundheitssystem?“ am 12. November mit bis zu 752.000 Zuseherinnen und Zusehern und im Schnitt 627.000 bei 19 Prozent Marktanteil, „Stöckl live“ erreichte am 10. November bis zu 528.000 Seher/innen (durchschnittlich 440.000 bei 13 Prozent Marktanteil). Auf großes Publikumsinteresse stießen auch die Magazine „konkret“ (10. November, 552.000, 23 Prozent MA) und „Studio 2“ (9. November, 540.000, 28 Prozent MA).

