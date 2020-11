JG-O’Brien/Katsulis zu Khol: Gewaltvoller Sprache darf keine Bühne gegeben werden!

Junge Generation fordert öffentliche Entschuldigung von NR-Präsident a.D. Andreas Kohl und Maßnahmen von Bundeskanzler Kurz

Wien (OTS/SK) - Fassungslos zeigt sich die Junge Generation in der SPÖ über die verbale Entgleisung in einem oe24-Interview von NR-Präsident a. D. Andreas Khol. Er möchte laut seiner Aussage der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner eine „auflegen“. „So sieht es also aus, wenn ein ehemaliger ÖVP NR-Präsident nicht der Meinung einer weiblichen Oppositionsführerin ist?!“, fragt JG-Bundesvorsitzende Claudia O’Brien entsetzt. „Ein Mann wie Andreas Khol, der eine so wichtige parlamentarische Funktion innehatte, hat eine Vorbildfunktion allen Österreicherinnen und Österreichern gegenüber. Diese frauenverachtende Entgleisung ist eine Schande für das Parlament und ganz Österreich!“, so O’Brien weiter. ****

Bundesfrauensprecherin Patricia Katsulis ergänzend: „Es braucht anscheinend einen Wertekurs für ÖVP-Politiker, wenn sie Frauen eine auflegen möchten, nur weil diese nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Das zeigt uns wieder, wie die ÖVP tickt – frauenfeindlich und autoritär. Wir dürfen Gewalt in unserer Gesellschaft niemals eine Bühne geben!“

„Gewalt beginnt mit Worten! Für uns wurde hier ganz klar eine Grenze überschritten. Eine Entschuldigung allein ist zu wenig. Wir fordern den Bundeskanzler auf, zu handeln!“, so O’Brien und Katsulis abschließend. (Schluss) ls

