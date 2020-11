Toto: Solo-Dreizehner mit 100.000 Euro via win2day erzielt

Nächste Runde neuerlich Garantie 13er mit 100.000 Euro im Topf

Wien (OTS) - Zweiter 100.000-Euro-Sologewinn in Folge: War es in der Vorwoche ein Niederösterreicher, der einen Solo-Dreizehner tippte und 100.000 Euro gewonnen hatte, so war es in der Runde 46B am Wochenende ein win2day-User, dem dieses Kunststück gelang. Er sicherte sich mit dem von Toto auf win2day angebotenen Systemspielprogramm „System Champion“ den Garantie 13er im Alleingang.

Übrigens: Auch in der nächsten Runde geht es wieder um einen Garantie 13er, das heißt, Toto dotiert den Dreizehner Gewinnrang auf exakt 100.000 Euro auf.

In der Torwette gab es erneut keine fünf richtigen Ergebnisse, und somit heißt es weiterhin Jackpot. Für seinen Sologewinn im zweiten Rang erhält ein Kärntner knapp 700 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 47A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 46B

1 Dreizehner zu EUR 100.000,00 18 Zwölfer zu je EUR 547,60 253 Elfer zu je EUR 8,60 1.573 Zehner zu je EUR 2,70 709 5er Bonus zu je EUR 2,50

Der richtige Tipp: 1 2 1 EX 2 / 1 X 1 1 X 1 X 1 X 1 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 5.476,32 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 673,70 Torwette 3. Rang: 48 zu je EUR 17,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 138.471,50

Torwette-Resultate: 2:1 0:1 2:1 2:2 1:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at