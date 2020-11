„Fit mit Philipp“ diese Woche von 8.30 bis 9.00 Uhr in ORF 2

Außerdem: Tägliche Fitness-Übungen um 18.00 Uhr in „Studio 2“

Noch mehr Fitness mit dem „Vorturner der Nation“,

Philipp Jelinek: Aufgrund der Plenarsitzungen des Nationalrates steht die beliebte Rubrik „Fit mit Philipp“ diese Woche von Dienstag, dem 17., bis Freitag, den 20. November 2020, jeweils von 8.30 bis 9.00 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Einfache Bewegungstipps zeigt Philipp Jelinek in dieser Woche außerdem jeweils um 18.00 Uhr in „Studio 2“. ORF SPORT + zeigt „Fit mit Philipp“ bis 19. November um 9.00 Uhr, am 20. November um 9.50 Uhr.

