Buch-Neuerscheinung: „Gar nicht (mal) so grau“ – Ein Kompass durch die berüchtigte Grauzone sexueller Belästigung

Das Buch „Grauzonen gibt es nicht“ bietet Betroffenen und BeobachterInnen ein Instrument, um Missbrauch rechtzeitig zu erkennen und dagegen vorzugehen.

Wien (OTS) - Insbesondere durch die #metoo-Bewegung kamen Erfahrungen von Belästigung ans Licht und erfuhren öffentliche Aufmerksamkeit. Aber sexuelle Belästigung fängt nicht erst da an, wo sie für die Öffentlichkeit erkennbar wird. Starre Hierarchien, Abhängigkeitsverhältnisse, eine ausgeprägte Schweigekultur, Menschen, die wegsehen, anstatt aktiv einzugreifen – all dies sind Faktoren, die Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt begünstigen.

Das Buch „Grauzonen gibt es nicht“ erarbeitet und analysiert in insgesamt vier Fallstudien toxische Umgebungen und klassische Strategien von BelästigerInnen. Die geschilderten Situationen basieren allesamt auf realen Erlebnissen.

Mit dem im Buch beschriebenen „System der roten Fahnen“ ist es jedem/jeder LeserIn möglich festzumachen, wann es sich effektiv um Missbrauch handelt, und zudem für sich persönlich zu definieren, wann etwas nicht mehr in Ordnung ist.

Die Autorinnen Sara Hassan und Juliette Sanchez-Lambert appellieren mit ihrem Buch insbesondere auch an die Unbeteiligten. Denn sie können den entscheidenden Unterschied ausmachen, indem sie nicht mehr wegsehen, sondern eingreifen und für ein Thema eintreten, das uns alle etwas angeht.

Der Originaltext wurde von Sara Hassan und Juliette Sanchez-Lambert verfasst und erschien 2019 unter dem Titel „It's not that grey“ auf: www.periodbrussels.eu. Die deutsche Version wurde mit Unterstützung des Gunda-Werner-Institutes für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung übersetzt.

Neben der kostenpflichtigen Print-Version wird das Buch vom ÖGB-Verlag auch als kostenlose PDF-Version zum Download angeboten.

Die AutorInnen

Sara Hassan ist Kommunikationsexpertin und hat jahrelang im Bereich politischer Kommunikation gearbeitet, u. a. für das Europäische Parlament. Sie begann ihre Karriere als Journalistin und Aktivistin in diversen Menschenrechts-NGOs. Heute ist sie Podcast-Produzentin und Moderatorin.

Juliette Sanchez-Lambert ist ein feministisches Einhorn, dem Menschenrechte für alle am Herzen liegen. Sie macht sich ihre Wut auf das allgegenwärtige Patriarchat zunutze, um empowernde Workshops, Schulungen und Publikationen zu kreieren — dazu zählt auch dieser Ratgeber.

Das Buch

Grauzonen gibt es nicht

Muster sexueller Belästigung mit dem Red-Flag-System erkennen

Sara Hassan, Juliette Sanchez-Lambert

Buch + e-Book

100 Seiten / ÖGB-Verlag / November 2020

ISBN 978-3-99046-507-3

10,00 EUR

PDF-Version des Buches kostenlos zum Download

