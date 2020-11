Lotto: Fünffachjackpot – jetzt warten 6 Millionen Euro

Erstmals Joker in Vorarlberg – Sologewinn mit 226.000 Euro

Wien (OTS) - Nach nur zwei Monaten Pause heißt es bei Lotto wieder einmal Fünffachjackpot. Zum vierten Mal heuer, und zum bereits 22. Mal in der Lotto Geschichte. Dabei wird es am Mittwoch um rund 6 Millionen Euro für den Sechser gehen. 12, 16, 29, 34, 35 und 45 lautete die Kombination, die auf keinem Wettschein angekreuzt war, und die damit für die Entstehung dieses Fünffachjackpots verantwortlich war.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 22 und erhalten dafür jeweils mehr als 70.600 Euro. Beide Gewinner kommen aus Niederösterreich; einer war mit einem Normalschein erfolgreich, der andere mit einem Quicktipp.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus, womit die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch warten rund 450.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es erstmals in diesem Jahr einen Top-Gewinn in Vorarlberg. Ein Spielteilnehmer aus dem Ländle erhält für sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl rund 226.000 Euro. Damit ist Österreich sozusagen komplett, denn nun hat es heuer in jedem Bundesland zumindest einen Joker gegeben.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. November 2020

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.528.208,67 – 6,0 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 70.615,80 85 Fünfer zu je EUR 1.812,50 243 Vierer+ZZ zu je EUR 190,20 4.846 Vierer zu je EUR 52,90 7.056 Dreier+ZZ zu je EUR 16,30 82.780 Dreier zu je EUR 5,60 272.725 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 16 29 34 35 45 Zusatzzahl 22

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. November 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 61 Fünfer zu je EUR 6.362,90 3.286 Vierer zu je EUR 20,00 55.339 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 5 6 17 29 36

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. November 2020

1 Joker EUR 225.909,50 8 mal EUR 8.800,00 105 mal EUR 880,00 1.055 mal EUR 88,00 10.928 mal EUR 8,00 108.413 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 7 2 4 4 1

