„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Tripel u. a. mit erstem Teil des neuen Dokuvierteilers „Österreichs Adel unter sich“

Außerdem: „Wunder oder Plunder mit Wolfgang Böck“; Nationalratssitzung live

Wien (OTS) - Am 17. November 2020 präsentiert der „ORF III Kulturdienstag“ den ersten Teil des neuen „Erbe Österreich“-Vierteilers „Österreichs Adel unter sich“, der einen Blick auf die zahlreichen Nachfahren jener Familien wirft, die dieses Land einst regiert, verwaltet und bewirtschaftet haben. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist ein Quizabend für Fans antiquierter Alltagsgegenstände, zu dem Schauspieler Wolfgang Böck unter dem Motto „Wunder oder Plunder“ lädt.

Tagsüber zeigt „Politik live“ die „Nationalratssitzung“ (ab 9.05 Uhr), kommentiert von Vera Schmidt und Anna Stahleder, live und in voller Länge. Zum Auftakt der bevorstehenden Plenarwoche werden die Abgeordneten über das Bundesfinanzgesetz 2021 und weitere mit dem Budget in Zusammenhang stehende Gesetzesvorhaben beraten. Dabei geht es unter anderem um zusätzliche Corona-Hilfen, eine Verlängerung der Kurzarbeit, die Anhebung der Mindestpension sowie budgetäre Vorbelastungen für den Bahnausbau. ORF 2 überträgt parallel bis 13.00 Uhr, kommentiert von Fritz Jungmayr.

Um 20.15 Uhr startet mit dem ersten Teil des neuen ORF-III-Vierteilers „Österreichs Adel unter sich“ von Gebhard Hölzl ein dreiteiliger „Erbe Österreich“-Abend. „Von Hochzeiten und guten Partien“ erzählt vom Adel in Österreich, der zwar formell nicht mehr existiert, dessen zahlreiche Nachfahren der einst herrschenden Familien aber auch heute noch in Österreich leben. Viele von ihnen scheinen sich in einem abgeschotteten Zirkel zu bewegen, in Palais und Schlössern zu wohnen, und vor allem mit ihresgleichen zu verkehren. Der filmische Streifzug durch Hochzeiten und runde Geburtstage bietet bisher ungeahnte Einsichten. Danach folgen „Adelsleben in Österreich: Zu Gast bei Sisis Ururenkelin“ (21.05 Uhr) sowie „Der letzte große Kaiser – Franz Joseph I. zwischen Macht und Ohnmacht“ (21.55 Uhr).

Aufheben oder wegwerfen? Diese Frage stellt sich anschließend in „Wunder oder Plunder mit Wolfgang Böck“ (22.30 Uhr). Die Gäste müssen in mehreren Runden ihr Wissen und Gefühl für Wertgegenstände unter Beweis stellen. Dabei wird ihnen in jeder Runde eine andere Fähigkeit abverlangt. Die Trödelfans müssen etwa per Ferndiagnose entscheiden, wozu der recht ungewöhnliche Gegenstand dient, dann wieder gilt es, dessen Wert zu schätzen. Die Disziplin des blinden Ertastens ist ebenso gefragt wie eine kunsthistorische Einordnung der Objekte. Von Langeweile keine Spur, denn um die Ratefüchse auf Trab zu halten, sorgt der musikalische Countdown der Show-Band für den nötigen Druck und Präsentator Wolfgang Böck für eine Prise Humor. Auch anspruchsvolle Kunstfans kommen auf ihre Kosten, wenn die Expertinnen und Experten den Gegenständen mit fachkundigen Hintergrundgeschichten Leben einhauchen.

