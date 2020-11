„DIE.NACHT“: Michael Mittermeier und David Scheid bei „Willkommen Österreich“ am 17. November in ORF 1

Außerdem: Neue Folge von „DAVE“ und Dacapo für die „Pratersterne“

Wien (OTS) - Während die neuen Studiomieter/innen still abwarten und Tee trinken, jagt in der neuen Ausgabe von „Willkommen-Österreich“ am Dienstag, dem 17. November 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 eine Pointe die nächste. Was der schneidige Michael Mittermeier an Dynamik und Wortwitz mitbringt, gleicht David Scheids Antiheld Dave mit seiner unterspannten und Energydrink-angereicherten Suche nach Fame aus. Auf diese begibt er sich auch gleich danach um 23.00 Uhr in einer neuen Folge von „DAVE“ und gerät dabei auf unbekanntes, gefährliches Terrain. Und um 23.45 Uhr begrüßt Hosea Ratschiller beim „Pratersterne“-Dacapo Thomas Stipsits, Stefanie Sargnagel, Maurer & Novovesky und Stefan Laczkovics.

„Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann“ um 22.00 Uhr

Stermann und Grissemann stärken sich mit Michael Mittermeiers humoristischen Antikörpern und sprechen mit ihm über sein neues Buch „Ich glaube, ich hatte es schon. Die Corona-Chroniken“. Wie die bayrische Comedy-Legende ihre Pointen in Zeiten sozialer Isolation doch noch ans Publikum gebracht hat, verrät sie den beiden „Willquommen Österreich“-geeichten Moderatoren.

Die Mockumentary „DAVE“ hat gerade erst begonnen. In acht Folgen wurschtelt sich der Möchtegern-Influencer im Anschluss an „Willkommen Österreich“ durch den harten Döblinger Alltag und „DIE.NACHT“ in ORF 1. Für David Scheid ist der Talk mit Stermann und Grissemann also gewissermaßen das Warmup-Programm für die eigene Sendung. Wieviel von ihm selbst in der Figur steckt und wann Dave den echten David Scheid an Bekanntheit überholt hat, verrät er am Dienstag. Sheesh!

„DAVE“: Folge 3 um 23.00 Uhr

Dave ist das Sinnbild einer verdorbenen Generation. Nichts leisten aber alles erreichen wollen. Doch alles was der ehemalige ORF-Moderator Dave angreift geht den Bach runter, während er selbst glaubt kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Der unbekannte Dokumentarfilmer Jan Nikolaus sieht hier seine Chance ein bedeutendes Werk der Zeitgeschichte zu produzieren und portraitiert Daves Alltag:

Dave ist mit seinem brandneuem Ride, allerdings ohne Führerschein, unterwegs nach Graz, um den Koffer zurück zu holen. Unbekanntes, gefährliches Terrain erwartet ihn da draußen, am Land. Doch nichts kann ihn aufhalten. Außer vielleicht die Polizei oder eine Schlägerbande oder das Matterhorn oder sein eigenes Auto. Mit u. a. David Scheid und Werner Sobotka.

