„Report“ über die Corona-Situation auf Intensivstationen, Schulschließungen, Terrorabwehr und Premiere von Rot-Pink in Wien

Am 17. November um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 17. November 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Am Limit

Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen nimmt stark zu, Mediziner/innen und Pflegepersonal schlagen bereits Alarm: Die Kapazitäten werden eng und die medizinische Versorgung sei nicht mehr lange gewährleistet. Auch in den Pflegeheimen ist die Belastung hoch, denn die Schutzmaßnahmen für Bewohner/innen und Personal erfordern viele Ressourcen. Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar über die kritische Situation in Spitälern und Heimen, vor der seit Monaten viele warnen und die trotzdem immer mehr eskaliert.

Zum Thema Lockdown ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner live zu Gast im Studio.

Der Kampf um die Schulen

Was wiegt schwerer bei einem kompletten Lockdown von Schulen: das Eindämmen des Corona-Infektionsgeschehens oder die möglichen Bildungsdefizite bei Kindern? Darüber ist nicht nur in der Politik ein Streit entbrannt, auch Mediziner/innen sind sich uneinig. Die bisherige Ansicht, Kinder spielten im Infektionsgeschehen eine geringe Rolle, wird allerdings in aktuellen Studien bezweifelt. Tatsächlich werden unter Zehnjährige, da sie oft symptomlos bleiben, in Österreich kaum getestet. Internationale Erfahrungen, etwa aus Israel, zeigen, dass das kurzzeitige Zusperren der Schulen die Ausbreitung von Corona tatsächlich bremsen könnte. Eva Maria Kaiser und Helma Poschner berichten.

Terrorabwehr

Obwohl die Hintergründe des islamistischen Terroranschlags in Wien noch nicht gänzlich aufgeklärt sind, reagiert die türkis-grüne Bundesregierung mit einem umfassenden Anti-Terror-Paket. So sollen künftig verurteilte Gefährder auch lebenslang weggesperrt werden können. Verfassungsjuristinnen und -juristen haben Bedenken und die Opposition sieht in dem Vorstoß der Regierung schlicht ein Ablenkungsmanöver von den Ermittlungspannen im Vorfeld des Anschlags. Hätte die Tat verhindert werden können? Das soll jetzt auch eine Untersuchungskommission klären. Ein Bericht von Stefan Daubrawa, Judith Langasch und Martin Pusch.

Premiere von Rot-Pink

Die Verhandlungen zwischen der SPÖ und den NEOS in Wien befinden sich in der Zielgeraden. Nach zehn Jahren Rot-Grün geht Bürgermeister Michael Ludwig eigene Wege und koaliert mit den Pinken, die das Bildungsressort bekommen dürften. In der Opposition kritisierten die NEOS oft mangelnde Transparenz und Freunderlwirtschaft im Rathaus, doch als Junior-Partner dürfte es nicht einfach werden, viele ihrer Forderungen umzusetzen. Für die Grünen gilt es hingegen nach einem Jahrzehnt des Regierens, sich auf die Opposition vorzubereiten. Yilmaz Gülüm und Julia Ortner berichten.

