5.5G: Die Vision vom Internet-of-Everything

Wien (OTS) - Auf dem Global Mobile Broadband Forum sprachen Ken Hu, stellvertretender Vorsitzender von Huawei und Huawei Executive Director David Wang über individuelle Bedürfnisse beim 5G-Ausbau und die Zukunftsvision 5.5G.

Das Global Mobile Broadband Forum 2020 stand ganz im Zeichen von 5G. Der stellvertretende Vorsitzende von Huawei, Ken Hu, sprach mit Experten über die Chancen und Möglichkeiten, die das neue Mobilfunknetzwerk für die Industrie bieten kann. David Wang, Executive Director von Huawei, blickte in seiner Keynote in die Zukunft und beschrieb ein globales Zukunftsszenario, das Huawei mit der Vision 5.5G verfolgt.

Es geht nicht um das „Wann“, sondern um das „Wie“

„ Es gibt keine ‚one fits all‘-Lösung für 5G, da jede Branche sehr unterschiedliche Anforderungen hat “, sagt Ken Hu zum Thema der Industrieanwendungsszenarien von 5G. „ Wichtig ist, dass wir uns beim Ausbau von 5G auf individuelle Bedürfnisse in realen Szenarien konzentrieren. Das ist eine enorme Herausforderung – aber gleichzeitig auch eine riesige Chance für alle Beteiligten. “

Als Pionier im Bereich des 5G-Ausbaus verfügt China bereits über 600.000 Basisstationen in mehr als 300 Städten, die mehr als 160 Millionen 5G-Verbindungen im ganzen Land ermöglichen. Da die Bedürfnisse von Industriekunden aber individuell und umfangreich sind und sich zudem stets ändern können, müssen sich die Netzwerke flexibel an verschiedene Szenarien anpassen können, fordert Hu.

Zudem sei ein umfangreiches 5G-Ökosystem der Schlüssel zum Erfolg. Das bedeutet, je mehr Geräte 5G-kompatibel sind, desto sinnvoller können Vorteile und Synergien genutzt werden. Auch betont Hu, dass der Ausbau der neuen Mobilfunktechnologie ein gemeinsamer Akt sein muss. Telekommunikationsunternehmen müssen Kooperationen eingehen, um sich Fähigkeiten von Cloud-Systemen, Entwicklungen von Industrieanwendungen und End-to-End-Systemintegrationen zu Nutze machen zu können und so einen geschäfts- und kundenorientierten 5G-Markt zu etablieren.

Die Zukunftsvision 5.5G

David Wang, Executive Director von Huawei, blickt noch weiter in die Zukunft und spricht in seiner Keynote über die Vision von 5.5G, einer Weiterentwicklung von 5G: „ Gemeinsam können wir das Echtzeit-Interaktionserlebnis für den einzelnen Nutzer verbessern, die mobilen IoT-Fähigkeiten erweitern und neue Szenarien erforschen. “

Die schnelle und verzögerungslose Verbindung zwischen einzelnen Geräten ist eine der wichtigsten Funktionen von 5G. Die Vision von Huawei ist es, eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen: Huawei betitelt diese Vision der Vernetzung 5.5G. Das Unternehmen ist bestrebt, die Entwicklung und Evolution der 5G-Industrie zu prägen, 5G mehr Vitalität zu verleihen und neue Werte für die Entwicklung unserer Gesellschaften und die Modernisierung der Industrie zu schaffen.

„ 5.5G ist unsere Vision für die Industrie. Es ist eine Verbesserung und Erweiterung der drei von der ITU definierten Standard-5G-Szenarien ", erklärt Wang. „ Durch die Geschwindigkeit, in der sich intelligente Upgrades der Industrie weiterentwickeln, entsteht rasch ein vielfältiges Spektrum von IoT-Anwendungsfällen und auch die 5G-Anwendungsfälle diversifizieren sich zunehmend und werden umfangreicher als je zuvor. “

Laut Wang ist es also nicht mehr ausreichend, sich beim 5G-Netzwerkausbau auf die drei Standardfunktionen eMBB (Enhanced Mobile Broadband), mMTC (Massive Machine Type Communications) und URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications) zu fokussieren – 5G muss einen Schritt weiter gehen. Huawei will mit 5.5G drei weitere Schlüsselfunktionen abdecken: Uplink Centric Broadband Communication (UCBC), Real-Time Broadband Communication (RTBC) und Harmonized Communication and Sensing (HCS):

UCBC wird eine 10-fache Erhöhung der Uplink-Bandbreite ermöglichen und stellt damit etwa eine ideale Lösung für Hersteller dar, die auf Videos in der industriellen Bildverarbeitung angewiesen sind und dafür enorme Internetkapazitäten benötigen. UCBC kann mit seiner tieferen Abdeckung und größeren Uplink-Kapazität auch die Benutzererfahrung mit Mobiltelefonen in Innenräumen erheblich verbessern.

RTBC unterstützt eine große Bandbreite und geringe Kommunikationslatenz. Ziel ist eine 10-fache Erhöhung der Bandbreite bei minimierten Latenzen und einem hohen Grad an Zuverlässigkeit.

HCS ermöglicht primär autonomes Fahren. HCS wird entwickelt, um vernetzte Autos und vernetzte Drohnen zu realisieren - Szenarien, in denen autonomes Fahren die Hauptanforderung ist.

„ Wenn wir die drei ursprünglichen Anwendungsszenarien um diese drei Funktionen erweitern, wird 5.5G über das Internet of Things hinausgehen können und das intelligente Internet of Everything ermöglichen ", schließt Wang ab, und betont, dass diese Visionen nur durch aktive Zusammenarbeit und enge Kooperationen umsetzbar sind. „ Nur gemeinsam schaffen wir den Sprung in der Modernisierung der Industrie und wichtige neue Möglichkeiten für soziale Interaktionen in virtuellen Räumen. “

