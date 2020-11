Die „Soko Donau“ und ein „Full House“

Außerdem am 17. November in ORF 1: Ein „Mord mit ?“ für die „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Glücksspiel, Prostitution, Drogen und Geldwäsche – volles Risiko undercover geht das Top-Team der „Soko Donau“ ein, wenn am Dienstag, dem 17. November 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 im Grazer Casino „Full House“ angesagt ist. Ein „Mord mit ?“ gibt der „Soko Kitzbühel“ um 21.05 Uhr dann noch einmal so manches Rätsel auf.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Full House“ (Dienstag, 17. November, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie u. a. Florian Fitz und Anton Noori in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Die „Soko Donau“-Cops undercover im Casino in Graz: Der Plan ist, Boris Brigadin (Jevgenij Sitochin) – Menschen-, Waffen- und Drogenhändler im großen Stil – auffliegen zu lassen. Mit Hilfe des Bankers seines Vertrauens, der sich zwei Millionen auf die Seite geschafft hat und jetzt um sein Leben bangt. Die „Soko“ verspricht ihm Schutz und Zeugenschutzprogramm. Was sie allerdings nicht weiß:

Auch ein verdeckter Ermittler ist an Brigadin und seinen Leuten dran. Und dann gerät alles außer Kontrolle. Während des Einsatzes kommt es zu einem Raubüberfall, es gibt zwei Tote. Ein Zufall? Wer hat das Treffen verraten?

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Mord mit ?“ (Dienstag, 17. November, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie u. a. Claudia Kottal und Heiko Ruprecht in Episodenrollen; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Die Mitarbeiter der Eventfirma „Soundsoweiter“ treffen einander zur Stärkung der Gruppendynamik in einem Escape Room. Dieses Vorhaben geht aber gehörig nach hinten los, als Sonnyboy Stefan Hilbert während des Spiels stirbt. Gleichzeitig geht auch Spielleiter Roland Tummler (Heiko Ruprecht) auf mysteriöse Weise k. o., überlebt jedoch. Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) stoßen bei den Ermittlungen nicht nur auf eine Manipulation des Escape Rooms, sondern auch auf persönliche und berufliche Verstrickungen bei „Soundsoweiter“.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at