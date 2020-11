75 Jahre UNESCO

Wien (OTS) - Heute auf den Tag genau, am 16. November vor 75 Jahren wurde der Grundstein für die Arbeit der UNESCO in London gesetzt. Ihr Gründungsauftrag „durch die Förderung der Zusammen­arbeit zwischen Völkern in Bildung, Wissen­schaft und Kultur zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit bei­zu­tra­gen“ hat angesichts der globalen Herausforderungen nach wie vor große Gültigkeit.

Die United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation umfasst derzeit 193 Mitgliedstaaten und 11 assoziierte Mitglieder. Unter allen UN-Sonderorganisationen hat die UNESCO mit ihren Mandaten in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation das breiteste Aufgabenspektrum. Mit seiner Mitgliedschaft unterstreicht Österreich die Ideale der Vereinten Nationen und das gemeinsame Bemühen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).

„Die aktuellen Entwicklungen (COVID-19 Pandemie, Klimawandel) zeigen uns deutlich, wie essenziell internationale Kooperation zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist. Insbesondere im Lichte einer globalen Krise im Bildungs- und Kulturwesen und der Notwendigkeiten internationaler Zusammenarbeit in der Wissenschaft , werden die Rolle und die Bedeutung der UNESCO als globale Plattform und „laboratory of ideas“ in diesen Bereichen sichtbar.“, so Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ulrike Sedlmayr | T: (+43-1) 526 13 01-17 | presse @ unesco.at | www.unesco.at