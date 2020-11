Stream Salabim! Fernsehen neu erleben mit simpliTV

Mit den neuen Produktfunktionen geben wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihr Fernsehverhalten an den individuellen Bedürfnissen auszurichten. Egal ob man das Programm pausieren oder Sendungen im Nachhinein ansehen möchte, man ist zeitlich ungebunden. Es ist für uns daher eine logische Produkterweiterung angesichts der steigenden Nachfrage nach flexibler TV-Nutzung Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer simpliTV

Fernsehen mit simpliTV wird ab sofort noch flexibler: Durch praktische Funktionen der simpliTV Streaming-App können TV-Kundinnen und -Kunden selbst entscheiden, wann, wo und mit welchem Endgerät sie ihre Fernsehprogramme sehen möchten.

Jetzt streamen und sparen: Bei Neuanmeldung eines Antenne Plus Pakets für zwei Jahre sind die Endgeräte-Sets kostenlos.

Mit dem prägnanten Slogan „Stream Salabim“ als Anlehnung an den berühmten Zauberspruch macht „Socke“ auf die innovativen neuen Produktfunktionen, die bei allen TV-Paketen von simpliTV inkludiert sind, aufmerksam. So bietet das simpliTV Antenne Plus Paket neben hoher Bildqualität ab sofort volle Flexibilität in der Nutzung. TV-Konsumentinnen und -Konsumenten können die aktivierten Sender – mehr als 40, viele davon in HD – nicht nur am Fernseher, sondern via simpliTV Streaming-App auch am Smartphone, Tablet oder Laptop empfangen. Das Fernsehvergnügen wird dadurch um vielfältige, praktische Funktionen erweitert. Durch die 7-Tage-Replay-Funktion können Lieblingssendungen eine Woche nach Sendedatum angesehen werden – das bedeutet für den Kunden die Wahl aus mehr als 7.000 Stunden Programm. Auch die Restart- und Start-Stopp-Funktion ermöglicht ein Fernseherlebnis, das auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist. So kann jede Sendung beliebig neu gestartet oder pausiert werden. Zusätzlich gibt es einen Online-Videorekorder, der die persönlichen Lieblingssendungen aufzeichnet.

Endgeräte-Set um € 0,-

Wer die neue Kombination Fernsehen und Streaming ausprobieren möchte, kann dabei in der Vorweihnachtszeit sparen. Bei einer Neuanmeldung des Antenne Plus Pakets bis Ende des Jahres gibt es das simpliTV-Set um € 0,-. Das Set umfasst eine digitale Antenne sowie eine simpliTV-Box oder ein -Modul. Dadurch können inklusive der ORF-Senderfamilie mehr als 40 Sender, viele davon in HD, klassisch am TV-Gerät oder via Smartphone, Tablet oder Laptop empfangen werden. Eine monatliche Pauschale von € 13,- wird fällig, allerdings entstehen keine Anschaffungskosten.

Neue Produktfunktionen ermöglichen hohe Flexibilität

Das digitale Antennenfernsehen simpliTV macht ab sofort mit unterhaltsamen Spots auf das erweiterte Fernseherlebnis aufmerksam. „Mit den neuen Produktfunktionen geben wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihr Fernsehverhalten an den individuellen Bedürfnissen auszurichten. Egal ob man das Programm pausieren oder Sendungen im Nachhinein ansehen möchte, man ist zeitlich ungebunden. Es ist für uns daher eine logische Produkterweiterung angesichts der steigenden Nachfrage nach flexibler TV-Nutzung“ , so Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpliTV.

Für die aktuelle Kampagne, die auch in diesem Jahr wieder Möglichkeiten zum günstigen Umstieg auf zeitgemäßes Fernsehen bietet, hat simpliTV mit den bewährten Agenturpartnern kooperiert. Die Kreatividee stammt von Graller, Werbung. Die Umsetzung der TV- und Radio-Spots sowie die 3D-Animation von „Socke“ erfolgte durch Seven Production. Die Gestaltung der Werbemittel für den Handel übernahm in bewährter Weise Projekt 21.

Die Credits zur Kampagne

Auftraggeber: simpliTV (Thomas Langsenlehner, Michael Weber, Sonja Hauck)

Konzept Socke: Graller, Werbung

Umsetzung TV-Spot: Seven Production

POS/Handel: Projekt 21

Mediaplanung: Mediaplus

Online-Werbemittel: Artworx

Über die ORS Group



Die ORS garantiert Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie auch IP Services und Streaming Lösungen. Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne und SAT zur Verfügung steht. Für weitere Informationen: www.ors.at

