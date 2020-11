Bequem online shoppen: Neue Öffi-Fanartikel „Wiener Wonderland“

Neu im Fanshop: kuschelige Wintermode, nachhaltiger Adventkalender, Bim-Simulator-Spiel

Wien (OTS) - Die Wiener Linien versorgen ihre Fans regelmäßig mit originellen Fan-Artikeln. Zum Start der kalten Jahreszeit kommt gleich eine ganze Reihe Neuigkeiten in den Fanshop. Und weil in dieser speziellen Zeit alles von zu Hause erledigt werden soll, empfiehlt sich ein Besuch im Onlineshop der Wiener Linien.



Zum Reinkuscheln: Strickwaren im Öffi-Design

Ganz ohne Laufmasche kommt die winterliche Mode der Wiener Linien daher: Die Strickwaren-Serie „Wiener Wonderland“ besteht aus einem kuscheligen Pullover, einer Haube, einem Schal und passenden Socken. Das bunte Design erinnert mit einem Augenzwinkern an „ugly Christmas Sweater“ und wird Öffi-Fans mit dem eingearbeiteten Bim-Motiv begeistern.



Alle Artikel sind in einer Erwachsenen- und einer Kindergröße erhältlich - Eltern und Kids können so im coolen Wiener-Linien-Partnerlook durch den Wiener Winter spazieren (Pullover €69,90/€54,90, Haube €19,90, Schal €19,90, Socken €14,50/€9,90).



Nachhaltiger Adventkalender: wiederbefüllbar, wechselnde Motive

Pünktlich zum Start der Adventzeit finden Öffi-Fans einen besonderen Adventkalender im Fanshop: Die hübsche Würfelbox besteht aus 24 Papierschachteln, die individuell befüllt werden können.



Jede Seite hat ein unterschiedliches Motiv, somit stehen insgesamt sechs Motive zur Wahl. Damit kann die Box als Osternest, Bim-Mosaik oder neutrale Geschenkverpackung verwendet werden (Rahmen mit 24 Faltschachteln, €19,90). Es lebe die Nachhaltigkeit!



Nostalgiekalender 2021 als „Special Edition“

Der beliebte Nostalgiekalender wurde heuer unter ein besonderes Motto gestellt. Auf 13 kunstvoll gestalteten Seiten interpretiert er das Thema „Wiener Linien als erster Anbieter für Elektromobilität“ (€19,90).



Ein Muss für Öffi-Fans: neues Simulator-Spiel TramSim

Wer Öffi-Fans etwas ganz Besonderes unter den Christbaum legen will, sollte zum brandneuen Simulator-Spiel TramSim greifen. Der modernste Straßenbahn-Simulator besticht mit fotorealistischer Grafik und stellt eine Fahrt im Flexity auf der Linie 1 nach. Gamers können sich auf verschiedene Spiel-Modi (Open World, Linienbetrieb mit Fahrplan, Level-Ranking) und Tram-Challenges freuen (Box €39,99, Download €34,99).



Unicef Christbaumkugel

Und schließlich ist mit der Unicef Christbaumkugel noch ein Artikel im Angebot, der einen guten Zweck unterstützt: eine hübsche rote Glaskugel mit E2-Motiv (€8,50). Für jede verkaufte Kugel gehen 2 Euro als Spende an die Kinderhilfsorganisation Unicef.



Bequem shoppen

Alle Artikel sind im Onlineshop (www.wienerlinien.at/fanshop) erhältlich.









