Landtagsvorschau von SP-Klubobmann Hundsmüller

St. Pölten (OTS) - SP-Klubobmann Reinhard Hundsmüller gab bei einer Pressekonferenz in St. Pölten am heutigen Montag eine Vorschau auf die kommende Landtagssitzung, die für den 19. November angesetzt ist.

Dabei ging Hundsmüller zunächst auf die Aktuelle Stunde zum Thema „Bildungschancen wahren, Schulen und Kindergärten offenhalten“ ein, die von der Sozialdemokratie eingebracht wird. „Derzeit kann man überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Kinder nicht in die Schulen dürfen. Es gibt in Niederösterreich Clusterbildungen in Betrieben und Familienverbänden, aber nicht in Schulen. Kinder brauchen soziale Kontakte“, betonte der Klubobmann. „Eltern von Kindern arbeiten sehr oft in systemrelevanten Berufen“, sagte er und erinnerte an Ärzte, Pfleger, Rettungsfahrer, Polizisten etc. „Diese Personen wissen nun nicht, was sie mit ihren Kindern tun sollen“, hob er hervor. Laut einer Studie der Arbeiterkammer seien 86 Prozent der Eltern nicht in der Lage, einen Ersatz für den Unterricht zu Hause anzubieten, so Hundsmüller.

Hinsichtlich der Sicherheit in den Schulen forderte der SP-Klubobmann: „Tests für Pädagoginnen und Pädagogen müssen schnell und flächendeckend durchgeführt werden. Der Dienstgeber hat dem Lehrpersonal FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen.“ Die SP sei für strenge Hygienerichtlinien in den Schulen, die Klassen müssten geteilt werden und Schulen könnten durch einen Schichtbetrieb im Unterricht offengehalten werden. In den Bildungseinrichtungen bestehe die Möglichkeit, Luftfilter wie in Deutschland einzusetzen, führte Hundsmüller weiter aus.

Einer Implementierung eines Landessicherheitsrates werde die SP zustimmen, kündigte er an. „In diesem Gremium ist strengste Vertraulichkeit selbstverständlich“, betonte der Klubobmann. Eine Hauptforderung seiner Partei sei es, den Personalschlüssel im Pflegebereich einzuführen, hielt er fest.

