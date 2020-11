Robin-Hood-Fotoaktion der Sozialistischen Jugend zum Auftakt der Budgetwoche

SJ-Stich: "Reiche müssen zahlen!"

Wir wollen Gerechtigkeit. Nicht nur in Robin Hoods fiktivem Sherwood Forest, sondern auch im realen Österreich Paul Stich 1/4

Eine gerechte Millionärssteuer ist alternativlos. Paul Stich 2/4

Die Folgen der Krise dürfen nicht wie in der Vergangenheit ausschließlich auf die arbeitenden Menschen abgewälzt werden Paul Stich 3/4

Jetzt ist der Moment gekommen, um nach dem Vorbild von Robin Hood die Superreichen endlich zur Kassa zu bitten Paul Stich 4/4

Wien (OTS) - Es ist höchste Zeit, dass auch Superreiche in Österreich endlich einen fairen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten", sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ). Mit Robin-Hood Kostümen verkleidet forderte die SJ zum Auftakt der Budgetwoche erneut eine Millionärssteuer von der Bundesregierung. " Wir wollen Gerechtigkeit. Nicht nur in Robin Hoods fiktivem Sherwood Forest, sondern auch im realen Österreich “, so Stich.



Der anstehende zweite Lockdown verschärfe für Stich die Dringlichkeit. " Eine gerechte Millionärssteuer ist alternativlos. In den kommenden Monaten werden weitere Milliarden notwendig sein, um tausende Menschen vor der Existenznot zu bewahren. Das ist wichtig und richtig. Doch die Frage, wer für die Folgen zahlen soll, kommt mit voller Geschwindigkeit auf uns zu. Für uns ist klar: Die Folgen der Krise dürfen nicht wie in der Vergangenheit ausschließlich auf die arbeitenden Menschen abgewälzt werden ."



Stich ruft an dieser Stelle die ungleiche Vermögensverteilung ins Gedächtnis "Das reichste Prozent besitzt in Österreich fast 40% des Vermögens. Es kann nicht sein, dass wir alle den Gürtel enger schnallen müssen, während sich die Superreichen weiter unbehelligt in der Sonne liegen", sagt Stich und bezieht sich dabei auf die Ankündigung von Finanzminister Blümel, die Corona Hilfspakete in den kommenden Jahren wieder einsparen zu wollen. "Wenn die ÖVP von sparen spricht, meint sie damit vor allem eines: Schmerzhafte Kürzungen in der Bildung, im Gesundheitsbereich oder am Arbeitsmarkt. Damit muss in Zukunft ein für alle mal Schluss sein!"



Ebenso verweist Stich auf den internationalen Vergleich. "Österreich liegt bei der Besteuerung von Vermögen weit unter dem internationalen Durchschnitt. Jetzt ist der Moment gekommen, um nach dem Vorbild von Robin Hood die Superreichen endlich zur Kassa zu bitten ", so Stich abschließend.



Fotos der Aktion sind zur freien Verwendung unter folgendem Link abrufbar: https://flic.kr/s/aHsmSbX3Zu



