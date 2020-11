Juraczka/Hungerländer: Stadtregierung muss Kurzparkzonen in Wien erneut aufheben

Wienerinnen und Wiener sollen Arbeit sicher und unbelastet nachgehen können – Automatische Türöffnung in Wiener Öffis wiedereinführen

Wien (OTS) - So wie auch schon im ersten Lockdown muss die Wiener Stadtregierung die Aufhebung der Kurzparkzonenregelung in Wien veranlassen, fordern Verkehrssprecher Manfred Juraczka und Gemeinderätin Caroline Hungerländer. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Wienerinnen und Wiener, die unsere Stadt und unsere Systeme am Laufen halten, sicher und ohne zusätzliche Belastung ihrer Arbeit nachgehen können. Damit werden das Fahrgastaufkommen in den Wiener Linien reduziert und mögliche Ansteckungsfaktoren minimiert. Die Wiener Stadtregierung ist aufgefordert, rasch zu handeln“, so Juraczka.

Gemeinderätin Caroline Hungerländer fordert weiters die Wiener Linien auf, die automatische Türöffnung in den Öffentlichen Verkehrsmitteln wiedereinzuführen. Es sei mehr als zu hinterfragen, dass die Wiener Linien auf ihrer Homepage angeben, es gebe aktuell keinen einzigen Ansteckungsfall, der auf die Öffis zurückzuführen sei. „Ein Großteil der Ansteckungen kann nicht nachvollzogen werden. Wien hat derzeit über 30.000 aktive Corona-Fälle. Angesichts dessen ist es mehr als angebracht, für eine automatische Türöffnung in den Öffis zu sorgen und ein weiteres Ansteckungsrisiko auszuschalten“, so die Gemeinderätin. ​​

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien