Wölbitsch ad Ludwig: Kein politisches Kleingeld aus Corona-Krise schlagen!

Maßnahmen der Bundesregierung sind richtig und wichtig – Gemeinsam gegen Virus ankämpfen

Wien (OTS) - Als „nicht angebracht“ bezeichnet Stadtrat Markus Wölbitsch die Kritik von SPÖ-Bürgermeister Ludwig an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. „Österreich und Wien befinden sich in einer ernsten Lage. Daraus politisches Kleingeld schlagen zu wollen, ist durchschaubar und mehr als entbehrlich“, so Wölbitsch und weiter: „Die Maßnahmen der Bundesregierung sind nicht nur richtig und wichtig, sondern auch wesentlich, um die Zahl der Infizierten zu senken. Daran müssen wir alle arbeiten.“ Wien müsse als Bundeshauptstadt einen wesentlichen Beitrag leisten.

„Die Stadt Wien konnte sich in den vergangenen Wochen nicht einmal zu einer vorverlegten Sperrstunde durchringen. Angesichts der Tatsache, dass das Wiener Gesundheitssystem an allen Ecken und Enden versagt, sollte der SPÖ-Bürgermeister mit kritischen Wortmeldungen sehr zurückhaltend sein!“ Indes arbeitet die Bundesregierung mit voller Kraft, das Land bestmöglich durch diese Krise zu bringen. Um die Wirtschaft zu unterstützen, schnürt Finanzminister Gernot Blümel ein großes Hilfspaket. „Besonders der Umsatzersatz wird dabei helfen, Arbeitsplätze zu erhalten und Zuversicht für die Zukunft zu ermöglichen“, so Wölbitsch und abschließend: „Gemeinsam können wir diese Krise bewältigen!“

