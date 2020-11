Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

307 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 15. November 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker und ein Pkw-Mitfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 15. November 2020, im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark, bei dem eine 17-jährige Pkw-Mitfahrerin getötet wurde. Ein Pkw-Lenker kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Durch diesen seitlichen Anprall drehte sich der Pkw und stürzte dann ca. zehn Meter einen Abhang hinab. Die 17-jährige Pkw-Mitfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Der Pkw-Lenker sowie ein weiterer Mitfahrer wurden verletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Jeweils zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Autobahn und auf einer Bundesstraße ums Leben, einer auf einer Landesstraße. Je zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und in Oberösterreich und einer in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung, Übermüdung und eine Vorrangverletzung. Bei zwei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Drei der tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 15. November 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 307 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 377 und 2018 waren es 370.

