Leslie Benzies "Build A Rocket Boy Studio" schließt Serie B-Finanzierungsrunde ab

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) - Neues unabhängiges Studio für vollständige Produktion des AAA-Videospiels "EVERYWHERE"

Das Build A Rocket Boy Studio des Videospielentwicklers Leslie Benzies hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen gerade eine Finanzierungsrunde der Serie B für sein neues Spiel "EVERYWHERE" abgeschlossen hat.

Build A Rocket Boy wurde 2016 von Benzies gegründet und hat sich als neues weltweites, unabhängiges Studio etabliert, das sich auf die Entwicklung von AAA-Spielen konzentriert. Das Entwicklungsteam beschäftigt bereits jetzt über 400 Mitarbeiter und das Unternehmen betreibt Studios in Edinburgh und Budapest.

Mit dem Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie B hat das Studio sein Team um Galaxy Interactive erweitert, das diese Finanzierungsrunde gemeinsam mit dem bestehenden Investor NetEase leitete. Weitere bestehende Investoren sind der eWTP Innovation Fund und das Creative Artists Agency.

"Wir haben das große Glück, wunderbare Partner zu haben, die unsere Vision teilen und in das Studio investiert haben, sodass wir EVERYWHERE zum Leben erwecken können. Wir freuen uns auch sehr darüber, wie die aktuellen Trends in der Videospielbranche sowie die Kreativität und Leidenschaft der weltweiten Videospielgemeinschaft unsere Vision für EVERYWHERE mittragen", erklärte Benzies.

"In den letzten vier Jahren konnten wir bei Build A Rocket Boy ein großartiges Team aufbauen, und die Entwicklung des Spiels ist gut vorangekommen", so Benzies weiter. "EVERYWHERE läuft jetzt auf Unreal Engine. Die Technologie des Engines hat sich in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt, und die Roadmap von Epic Games bietet uns eine großartige Gelegenheit, ein Spiel auf einer Grundlage zu entwickeln, die auch in den kommenden Jahren noch branchenführend bleiben wird."

Build A Rocket Boy arbeitet weiter an der vollständigen Produktion von EVERYWHERE, und alle Studios suchen neue Mitarbeiter in allen Bereichen der Spieleentwicklung und des Betriebs. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich dem talentierten Team eines wachsenden Unternehmens anzuschließen. Weitere Informationen zu Stellenangeboten finden Sie auf der Website des Studios [www.everywhere.game oder auf www.buildarocketboy.com], die auch als zentrale Anlaufstelle für Bewerber dient.

