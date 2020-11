EANS-News: Strabag erhält Bahnbau-Auftrag in der Slowakei

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Modernisierung eines wichtigen slowakischen Eisenbahnknotens

Auftragsvolumen von € 323 Mio. (STRABAG-Anteil: 28 %)

Finanzierung durch EU-Strukturfonds

Unternehmen

Wien/Bratislava - STRABAG s.r.o., die slowakische Tochtergesellschaft des börsenotierten europäischen Baukonzerns STRABAG SE, erhielt als führendes ARGE-Mitglied mit den Partnern EUROVIA CS a.s., Subterra a.s. und AZD Praha s.r.o. den Auftrag zur Neuerrichtung des Bahnhofes in Zilina-Teplicka und zur Modernisierung der Infrastruktur eines der wichtigsten slowakischen Eisenbahnknoten in der Höhe von insgesamt rd. EUR 323 Mio. Der STRABAG-Anteil an dem von EU-Strukturfonds finanzierten Projekt beträgt 28 %. Die Bauarbeiten auf einer Gesamtlänge von 16,3 km werden 48 Monate dauern.

Damit gelingt es STRABAG ihre starke Position im Bahnbau in den osteuropäischen Nachbarländern weiter auszubauen. So modernisiert das Unternehmen derzeit u.a. zwei Teilstrecken des tschechischen Eisenbahnnetzes mit 11 bzw. 12 km Länge. "Mit unserer umfassenden Kompetenz im Bahnbau können wir wesentlich dazu beitragen, die Bahn langfristig für den Personen- und Gütertransport zu attraktivieren", sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.

Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h möglich

Das Bauvorhaben umfasst auf fünf Streckenabschnitten u.a.:

vier Bahnhöfe mit barrierefreien Bahnsteigverbindungen

drei Nebenbahnen

vier Strecken- und zwei Bahnhofssicherungsanlagen

200 gesicherte Weicheneinheiten

35 Brückenobjekte

50.144 m Gleis im Oberbau

509.830 m3 Erdarbeiten im Unterbau

52.534 m2 Lärmschutzwände

neue Melde- und Kommunikationstechnik

Die umfassende technische Modernisierung erhöht die Sicherheit auf der Strecke und ermöglicht künftig eine Höchstgeschwindigkeit der Züge von bis zu 160 km/h.

Der Eisenbahnknoten Zilina im Norden der Slowakei nahe den Grenzen zu Tschechien und Polen gehört zu den transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN-V) und ist Teil des Verkehrskorridors V, der auf 3.270 km Schiene und 2.850 km Straße von Venedig über Koper, Ljubljana und Budapest bis in die Ukraine nach Uschhorod bzw. Lemberg führt und über einen Ast auch Bratislava über Zilina mit Uschhorod anbindet. Der aktuelle Streckenabschnitt schließt an zwei bereits modernisierte Eisenbahnstrecken (Puchov - Zilina und Zilina - Krasno nad Kysucou) an.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Anhänge zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10612473/0/STRABAG_Eisenbahnknoten_Zilina_Nov20.pdf

Emittent: STRABAG SE

Donau-City-Straße 9

A-1220 Wien

Telefon: +43 1 22422 -0

FAX: +43 1 22422 - 1177

Email: investor.relations @ strabag.com

WWW: www.strabag.com

ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9

Indizes: SATX, WBI, ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

STRABAG SE

Marianne Jakl

Interim Head of Corporate Communications

Tel: +43 1 22422-1174

marianne.jakl@strabag.com