JKU Corona Update, Montag, 16. November, 12 Uhr - "Triage – Medizin im Kollaps-Modus. Was heißt es? Wen trifft es? Noch zu verhindern?"

Das Online-Gespräch kann wie üblich im Livestream auf der JKU-Homepage (jku.at) oder im YouTube-Channel (https://youtu.be/2NuhLya7mr0) verfolgt werden.

Linz (OTS) - Rektor Meinhard Lukas diskutiert mit Klinikchef Prof. Jens Meier, Prof. Andreas Valentin, Mitglied der Bioethikkommission des Bundeskanzleramts, und der jungen Intensivärztin Dr. Regina Giera über eine der schwersten Entscheidungen, die Mediziner treffen müssen, wenn das System kollabiert.



„Wenn im Gesundheitssystem nicht mehr ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um alle Personen, die eine akute Behandlung benötigen, zu versorgen, dann kommt es zu dilemmatischen Entscheidungssituationen. [...] Wo eine Entschärfung nicht gelingt, dort kommt es zu Triage-Entscheidungen, d. h. zu Entscheidungen, wer eine bestimmte Gesundheitsversorgung (Intensivbett, Beatmungsgerät) erhält und wer sie nicht erhält, obwohl er sie – gemessen an den etablierten ethischen Orientierungspunkten – bräuchte.“ Diese Sätze aus einem Positionspapier der Bioethikkommission aus dem März 2020 zeigen, dass es bereits damals dramatische Überlegungen gab.

Die aktuellen Zahlen rücken nun die Frage der Triage, die in anderen Ländern bereits eingesetzt werden musste, wieder in den Fokus der medizinischen Diskussion. Was passiert, wenn nichts mehr geht? Und wie geht es dann weiter? Rektor Lukas spricht auch kommenden Montag gemeinsam mit seinen Gästen wieder Klartext.



Zu Gast im JKU-Corona-Update:

Prof. Jens Meier, Vorstand der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Kepler Universitätsklinikum und Professor für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz

Prim. Prof. Andreas Valentin, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Schwarzach, Mitglied der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Internistische und Allgemeine Intensivmedizin und Notfallmedizin

Dr.in Regina Giera, Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Kepler Universitätsklinikum

Zum Livestream: https://youtu.be/2NuhLya7mr0



