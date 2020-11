VAPORESSO sponserte die Wohltätigkeitsnacht "Modfather Vapes" im Hospiz Ost-Lancashire

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am Freitag, den 30. Oktober 2020, sponserte die international bekannte Vaping-Marke VAPORESSO eine Wohltätigkeitsauktionsnacht, die vom örtlichen Vaping-Geschäft Modfather Vapes zu Ehren des Hospizes in East Lancashire veranstaltet wurde. Die Veranstaltung fand per Livestream auf der offiziellen Facebook-Seite von Modfather Vapes statt und beinhaltete eine Reihe interessanter Herausforderungen und eine Versteigerung von Vaping-Ausrüstung, um Geld für die Pflege und finanzielle Unterstützung bedürftiger Menschen zu sammeln.

"Das für das Hospiz gesammelte Geld wird vielen Menschen und ihren Familien zugute kommen. Wir sind ein Unternehmen, das stolz darauf ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, und wir freuen uns darauf, dies auch wieder zu tun. Wir hoffen, dass wir auf diese Weise den Bedürftigen helfen können", sagte der Eigentümer von Modfather Vapes.

Nach dem Feedback, das das Gastgeberteam erhielt, wurde die Veranstaltung sehr gut aufgenommen. Menschen lieben es, anderen zu helfen. Dies war eine ideale Möglichkeit, Freundlichkeit zu zeigen und gleichzeitig Vaping-Geräte zu einem ermäßigten Preis zu erhalten. Die Live-Sendung dauerte 7 Stunden und wurde von mehr als 2.000 Menschen besucht, die mehr als 2600 Kommentare abgaben. Die Veranstaltung brachte eine beträchtliche Geldsumme auf, die dem Hospiz von East Lancashire gespendet worden war.

Als Hauptsponsor der Veranstaltung unterstützte VAPORESSO Modfather Vapes voll und ganz bei der Ausrichtung der Veranstaltung und bot an, die aktuellsten Vaping-Produkte für die Versteigerung im Rahmen des Wohltätigkeitsverkaufs zur Verfügung zu stellen. Die Nacht war ein großer Erfolg, und Modfather Vapes hat beschlossen, häufig ähnliche Livestream-Shows auf ihrer offiziellen Facebook-Seite zu veranstalten, um Spenden für andere wohltätige Institutionen zu sammeln.

VAPORESSO ist im Besitz des globalen F&E-Giganten und ersten börsennotierten Unternehmens der Vaping-Branche, SMOORE International, und führt die Tradition des Verantwortungsbewusstseins dieses Unternehmens fort. VAPORESSO zeigt eine große Leidenschaft dafür, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, nicht nur durch seine innovativen und qualitativ hochwertigen Vaping-Produkte, sondern auch, indem es bedürftigen Gemeinschaften etwas zurückgibt. Während der Pandemie nutzte VAPORESSO seinen POWERSHOP-Kanal, um internationalen Partnern und lokalen Geschäften in Großbritannien zu helfen, diese problematischen Zeiten zu überstehen.

Unabhängig von Branche und Unternehmen ist dieses Jahr ein ganz und gar ungewöhnliches Jahr. Nur mit einem starken sozialen Verantwortungsbewusstsein und der Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen, können wir diese schwierigen Zeiten gemeinsam überwinden.

Milo Liang

Marketingabteilung

+86-138-0225-3954

milo.liang @ smoorecig.com