FW Burgenland fordert die Einbeziehung des Bundesheeres in die Anti-Covid-Maßnahmen der Altenbetreuungs- und Pflegeheime!

Petra Wagner: Das Personal in den Altenbetreuungs- und Pflegeheimen benötigt in dieser Sache dringende Entlastung!

Wien (OTS) - Die Altenbetreuungs- und Pflegeheime in Österreich werden seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie durch eine Vielzahl an Schutzmaßnahmen für die Bewohner vor besondere Herausforderungen gestellt. Das Personal ist mittlerweile an der Grenze der Belastbarkeit angelangt, zumal die Betreuung in den Heimen ausschließlich sehr vulnerable Personengruppen betrifft.

„Es wäre daher eine große Unterstützung und Entlastung, wenn Einheiten des Bundesheeres die Durchführung der neuartigen Covid- Antigen Tests bei den Besuchern von Alten- und Pflegeheimen vor Ort übernehmen könnten“, fordert Petra Wagner, Vorsitzende der Freiheitlichen Wirtschaft Burgenland.

Das Bundesheer ist für derartige Einsätze bestens aufgestellt. Dies zeigt sich auch daran, dass 30 Heeressanitätsangehörige bei den Testungen in der Slowakei aktuell mitwirken.

Vom Land Burgenland wiederum fordert Petra Wagner die Übernahme der Corona Testkosten für Besucher in den Heimen.

„Es wäre eine überaus würdige Geste der Wertschätzung, wenn das Land Burgenland die Kosten für die Testungen der Besucher übernehmen würde, da insbesondere aufgrund der Besuchseinschränkungen alle Betroffenen ohnehin schon einer hohen Belastung ausgesetzt sind“, meint Petra Wagner abschließend.

