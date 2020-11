Achtung, Gesundheitsfalle! Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ u. a. mit Neuproduktion über Nahrungsergänzungsmittel

Außerdem: Tiergarten-Schwerpunkt mit Dokupremiere „Die Batagur-Schildkröten von Schönbrunn“

Wien (OTS) - Ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ am 16. November 2020 befasst sich mit den größten Gesundheitsfallen – von Detox-Kuren über Hormontherapien bis hin zu boomenden Nahrungsergänzungsmitteln. Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ in gewohnter Manier ab 9.30 Uhr und gibt einen Überblick über das tagespolitische Geschehen. Zwischen den regulären Sendungen wird ORF III – beginnend mit heute – in den kommenden zwei Wochen erneut zum „Kunstraum“ für benachteiligte Jugendliche. Im Rahmen eines Formats zur Jugendförderung werden bereits zum fünften Mal täglich 15 Kurzfilme von Jugendlichen des Vereins T.I.W. (Verein für Training, Integration und Weiterbildung) gezeigt. Erfahrungsberichte der Jugendlichen sind auf https://tv.ORF.at/orf3/stories/3007598/ nachzulesen.

Tagsüber widmet sich ein dreiteiliger ORF III-Schwerpunkt dem Tiergarten Schönbrunn, dessen Tore Corona-bedingt vorübergehend geschlossen bleiben müssen. Um nicht komplett auf die vielseitige Tierwelt dieser Anlage zu verzichten, stehen ab 13.00 Uhr die ersten zwei Folgen des ORF-III-Dokuvierteilers „Abenteuer Schönbrunn“ sowie die Dokupremiere „Die Batagur-Schildkröten von Schönbrunn“ (14.35 Uhr) auf dem Programm. Zum zehnjährigen Jubiläum eines Schutzprojekts des Tiergartens taucht der neue Film in die faszinierende Welt dieser Spezies ein, die heute zu den drei seltensten Schildkrötenarten der Welt zählt. Dazu begibt sich die Produktion von Jonas Kühnapfel in den Bhawal Nationalpark in Bangladesch, wo auf Initiative des Wiener Zoos die Erhaltungszuchtstation „Project Batagur“ eingerichtet wurde.

Im Vorabend befasst sich „MERYN am Montag“ mit der Frage, „Was macht die Corona-Krise mit unserer Psyche?“ (18.45 Uhr). Dazu spricht der ORF-III-Gesundheitsexperte mit dem Dipl.Päd. Markus J. Daimel der Psychotherapeutischen Ambulanz Wien.

Um 20.15 Uhr startet der „ORF III Themenmontag“ mit der neuen Dokumentation „Gesundheitsfalle Nahrungsergänzungsmittel“ von Andrea Eder. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente – sogenannte Supplements – füllen in Drogeriemärkten und Apotheken ganze Regale, denn der Handel mit Pillen und Säften boomt. Rund ein Drittel aller Menschen konsumiert regelmäßig Nahrungsergänzungspräparate, die höhere Konzentration, rascheres Muskelwachstum, schnelleres Abnehmen oder mehr Wohlbefinden und höhere Fitness versprechen. Aber ist die Extradosis an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen oder Omega-3-Fettsäuren wirklich hilfreich und tatsächlich wirksam?

Anschließend folgen die Filme „Nahrungsergänzungsmittel – das dubiose Geschäft mit der Hoffnung“ (21.05 Uhr), „Körper entschlacken mit DETOX – Wie gesund ist das?“ (21.55 Uhr) und „Wundermittel Hormone? Der gefährliche neue Trend“ (22.35 Uhr).

