Schülerunion ad Schulschließung: Sicherheit der Schülerinnen und Schüler hat Priorität

Gesundheit darf nicht gefährdet werden und Bildungsstandards dürfen nicht sinken

Wien (OTS) - In der Pressekonferenz der Bundesregierung am 14.11.2020 wurden weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus bekanntgegeben. Damit befindet sich ab Dienstag auch der Pflichtschulbereich im Distance Learning. Für die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek und den Bundesobmann der Schülerunion, Anthony Grünsteidl, ist klar, welche zwei Punkte in den kommenden Wochen im Vordergrund stehen müssen: Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und die Wahrung eines qualitativen Unterrichts.

Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek äußert sich dazu wie folgt: „Es ist wichtig, dass wir jetzt noch mehr zusammenhalten, uns gegenseitig helfen und versuchen die Situation bestmöglich zu gestalten. Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler muss Vorrang haben. Die Sicherheit, dass unsere Gesundheit nicht gefährdet wird und die Sicherheit, dass die Bildungsstandards nicht sinken. Die Bildungslücke, die vor den Sommerferien entstanden ist, darf nicht noch größer werden. Qualitativ hochwertiger Online-Unterricht bietet viele Möglichkeiten, den neuen Stoff zu vermitteln und den des letzten Semesters nachzuholen. Dazu müssen unsere Lehrkräfte aber gut genug in diesem Bereich ausgebildet sein. Umso wichtiger ist es, weiterhin auf die verpflichtende Absolvierung der MOOCs zu beharren. Ich finde es auch essentiell, Rückmeldungen einzuholen, um einen Einblick zu bekommen, was gut funktioniert und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Wir müssen aus dem letzten Semester lernen und das Bestmögliche aus der Situation machen.”

"Die Infektionszahlen sind immer noch hoch. Natürlich werden die kommenden Wochen herausfordernd für uns alle, aber eines ist klar:

die Gesundheit ist nun vorrangig! Positiv finden wir, dass die Notbetreuung an Schulen weiterhin möglich ist. Dies ist gerade für Familien, in denen die Betreuung zuhause nicht gewährleistet werden kann, ein essentielles Angebot. Als Schülerunion werden wir weiterhin für die Schülerinnen und Schüler da sein, sie bestmöglich unterstützen und unser Bestes geben, damit in den kommenden Wochen das Wohl der Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist!", so der Bundesobmann der Schülerunion, Anthony Grünsteidl.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

