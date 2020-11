WKÖ-Spitze: Lockdown trifft Betriebe mit voller Härte

Unterstützungsmaßnahmen und klare Perspektive notwendig – Aufruf an Bevölkerung, Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten

Wien (OTS) - „Der heute angekündigte Lockdown ist aus gesundheitlichen Gründen zu akzeptieren, trifft aber die heimische Wirtschaft mit voller Härte. Umso wichtiger ist, die Betriebe zu unterstützen und ihnen eine klare Perspektive zu geben“, sagen WKÖ-Präsident Harald Mahrer und WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. „Wir appellieren an alle Österreicherinnen und Österreicher, sich an die Corona-Schutzmaßnahmen zu halten, um die Folgen für die wirtschaftliche Gesundheit der heimischen Betriebe so gering wie möglich zu halten. Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Schäden braucht es außerdem weitere gezielte Unterstützung für die Unternehmen.“

„Darüber hinaus müssen wir mit aller Kraft verhindern, dass die Pandemie den Kindern ihre Zukunftschancen raubt. Zwingend notwendig ist daher, dass die schulische Ausbildung so wenig wie möglich eingeschränkt wird. Jedenfalls müssen die angekündigten Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder in der Praxis umfassend umgesetzt werden und reibungslos funktionieren“, so Mahrer und Kopf weiter. „Das ist auch für die Unternehmen der kritischen Infrastruktur bzw. Grundversorgung und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, aber ebenso für alle anderen Betriebe, die jetzt in der Krise weiterlaufen, um das Land, die Lieferketten und die Produktion aufrecht zu erhalten.“

„Positiv hervorzuheben ist, dass der im Lockdown light vom Finanzministerium umgesetzte Umsatzersatz bisher sehr gut funktioniert hat. Wir gehen davon aus, dass ähnliche Modelle gleich unbürokratisch und rasch für die nun zusätzlich betroffenen Betriebe zur Verfügung stehen“, sagen Mahrer und Kopf abschließend. (PWK540)

