Bis zu 926.000 sahen siebente „Dancing Stars“-Live-Show in ORF 1

Norbert Oberhauser & Catharina Malek müssen den ORF-Tanzevent verlassen

Wien (OTS) - Fünf Paare, zehn Solotänze und eine Entscheidung: Bis zu 926.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitag, dem 13. November 2020, live um 20.15 Uhr in ORF 1 die siebente „Dancing Stars“-Ausgabe, bei der Norbert Oberhauser und Catharina Malek den ORF-Tanzevent verlassen mussten. Die Präsentation der Tänze (20.15 Uhr) verfolgten durchschnittlich 848.000 Seher/innen (Marktanteil: 24 Prozent). „Die Entscheidung“ um 22.25 Uhr wollten sich im Schnitt 727.000 Zuschauer/innen (25 Prozent Marktanteil) nicht entgehen lassen.

Norbert Oberhauser & Catharina Malek verlassen die „Dancing Stars“

Norbert Oberhauser nach der Entscheidung: „Danke für die Erfahrung hier. Es hört sich ein bisschen verrückt an, aber ich fühle mich heute wie ein Sieger. Danke an das gesamte ORF-Team. Es hat mich keiner gezwungen dazu, es hat mir gut getan, Energie zu tanken mit so vielen tollen Menschen. Ich werde es vermissen, eine Aufgabe zu haben, das Ziel, dass man bis zur nächsten Woche wieder etwas schaffen muss, was in dem Moment so unmöglich erscheint. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Cathi bedanken.“ Catharina Malek über ihren Tanzpartner: „Du bist ein wunderbarer Mensch, ich finde, auch ein ganz guter Tänzer. Es hat mir extrem Spaß mit dir gemacht.“

Am Freitag, dem 20. November, sind live um 20.15 Uhr in ORF 1 folgende Paare mit dabei: Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov, Cesár Sampson & Conny Kreuter, Silvia Schneider & Danilo Campisi und Natalia Ushakova & Dimitar Stefanin.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Wenn Stars und Profis im ORF-Ballroom das Tanzbein schwingen, ist selbstverständlich auch dancingstars.ORF.at mit aktuellen Berichten und Hintergrundstorys, Fotos und Videos sowie ausgewählten Social-Media-Beiträgen (Hashtag #DancingStars) dabei. Die ORF-TVthek bringt alle TV-Shows live und on demand, auf ORF extra gibt es u. a. die Lieblingsrezepte der Stars. Und auch via Facebook können sich Tanzbegeisterte jederzeit über das Geschehen informieren. Der ORF TELETEXT berichtet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ ausführlich über den ORF-Ballroom.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at