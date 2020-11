210.000 Menschen appellieren an Innenminister: Was wird aus Volksbegehren im Januar?

Organisatoren fragen sich, wie 5 Wochen nach hartem Lockdown ein Volksbegehren durchgeführt werden soll, Bundesregierung vergisst auf Demokratie

Wien (OTS) - Laut Medienberichten wird die Bundesregierung morgen einen „harten“ Lockdown verkünden, der vorerst bis zum 8. Dezember dauern soll. Danach, so zeigen Erfahrungen aus dem März, wird es viele Wochen dauern, bis ein „Normalzustand“ wieder ansatzweise erreicht wird. Für den Zeitraum 18. bis 25. Januar 2021, also knapp 5 Wochen nach Ende des geplanten neuen Lockdowns, sollen drei Volksbegehren durchgeführt werden. Bereits Ende Oktober hatte das Tierschutzvolksbegehren an die Regierung appelliert, für Klarheit hinsichtlich der Durchführbarkeit zu sorgen. Bislang wurde darauf jedoch überhaupt nicht reagiert.

„Wir erleben die schwerste Krise seit Ende des 2. Weltkriegs. Wir können in dieser Situation weder Informationen verbreiten noch Werbung für unser Anliegen machen. Trotzdem müssen die Vorbereitungsarbeiten für eine Eintragungswoche weiterlaufen, von der Gesundheitsexperten hinter vorgehaltener Hand meinen, dass sie ohnehin nicht stattfinden wird. Es werden Schutzschirme und Hilfspakete für die Wirtschaft geschnürt, auf die Demokratie wird aber vergessen. Wir fordern Innenminister Nehammer auf sich nun rasch dieser Thematik anzunehmen“ so Volksbegehren-Initiator Sebastian Bohrn Mena.

Das Tierschutzvolksbegehren wurde in der Unterstützungsphase bis Ende Juni 2020 bereits von über 210.000 Menschen unterschrieben. Damit ist es laut Ministeriumsstatistik die vierterfolgreichsten Initiative aller Zeiten. Dementsprechend ist auch von einem großen Interesse der Bevölkerung an der Eintragungswoche im Januar 2021 auszugehen. Viele werden sich aber aus Furcht vor Ansteckung entweder nicht beteiligen können oder dutzende neue Hotspots entstehen lassen. Dennoch müssen die Vorbereitungsarbeiten derzeit weiterlaufen, damit wird auch viel Zeit, Energie und Geld investiert.

„Wir haben im Grunde derzeit zwei Szenarien: Entweder die Menschen nehmen an der Eintragungswoche im Januar nicht teil. Weil sie von uns nicht hinreichend darüber informiert werden konnten oder von den Kontaktbeschränkungen abgeschreckt wurden. Oder sie nehmen trotzdem massenhaft teil und lassen im schlimmsten Fall viele neue Infektions-Hotspots in den Gemeinden entstehen. Für uns ist beides nicht wirklich wünschenswert und wohl auch nicht im Sinne des Gemeinwohls. Die Regierung muss sich also schleunigst eine Lösung überlegen“ so Bohrn Mena abschließend.

