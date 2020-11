ORF-„Pressestunde“ mit Sebastian Kurz, Bundeskanzler und Bundesparteiobmann, ÖVP

Am 15. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich kämpft gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie. Vor zwei Wochen wurde ein Teil-Lockdown verhängt. Dieser brachte unter anderem Ausgangsbeschränkungen, die Schließung von Gaststätten, teilweises Home-Schooling, eine Ausweitung der Maskenpflicht und die Schließung von Freizeiteinrichtungen. Weil die Infektionszahlen damit bisher nicht gesenkt werden konnten, wurde intensiv über weitere Maßnahmen diskutiert. Die Debatte hatte sich vor allem an der Frage entzündet, ob noch weitere Schulschließungen und Einschränkungen im Handel das Ansteckungsrisiko nachhaltig verringern könnten. Auf welche Grundlagen stützt sich die Regierung bei ihren Maßnahmen? Was unternimmt sie gegen die Corona-Müdigkeit in Teilen der Bevölkerung?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 15. November 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Isabelle Daniel

„Österreich“

und

Matthias Schrom

ORF

