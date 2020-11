Wettbewerb „Regional schenken“: 68 „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe haben mitgemacht

LH-Stellvertreter Pernkopf: Zeigt große Vielfalt regionaler Produkte

St. Pölten (OTS/NLK) - „So schmeckt NÖ“-Partnerbetriebe haben Geschenkideen für jeden Anlass entwickelt. Um die große Vielfalt sichtbar zu machen, entwickelte die Kulinarik-Initiative den Wettbewerb „Regional schenken“. Dem Aufruf wurde prompt gefolgt, was wiederum die Fachjury stark forderte: 68 „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe haben ihre besten Geschenkideen eingeschickt und bewerten lassen. Die Boxen, Körbe und Kisten wurden von den Jurymitgliedern aufgrund der kreativen Zusammenstellung und der hohen Qualität der regionalen Produkte sehr gelobt.

„Wer regional einkauft, hat gesundes, frisches Essen am Tisch, unterstützt Familienbetriebe sowie kleine und mittelgroße Unternehmen in der Region, erhält die kulinarische Identität unseres Landes und leistet einen Beitrag zum Umweltschutz. Mit dem Geschenkideen-Wettbewerb wird die große Vielfalt regionaler Produkte sichtbar, und Bewusstsein für wertvolle Lebensmittel gekennzeichnet durch Qualität, Geschmack und Einzigartigkeit geschaffen. Ich gratuliere herzlichen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Wettbewerbs zu Ihren Einreichungen!“ lobt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf

Alle Einreichungen und Sieger des Wettbewerbs finden Sie auf www.soschmecktnoe.at/regional-schenken. In der Übersicht entdecken Sie mit Sicherheit das richtige Geschenk für den nächsten Anlass. Die Broschüre mit allen Einreichungen können Sie ebenfalls in gedruckter Form unter +43 2742 251 11 bestellen. Angebote wie das Brotbackset, die Destillat-Verkostungsbox und Schmankerlkisterln mit zahlreichen Köstlichkeiten bereiten große Freude.

Die Sieger unter den Geschenkideen stehen nun fest:

Mostviertel: Rosenfellner Mühle „Jeder kann (Brot) backen!“

NÖ Mitte: Weingut Müller „Grüße vom Göttweiger Berg“ Waldviertel: Mohnwirt Neuwiesinger „Mohn-Amour – Geschenkbox für Mohnliebhaber“

Weinviertel: Kuchlkastl „Nudeln mit Bolognese? Das passt doch immer.“ Industrieviertel: Mohr-Sederl Fruchtwelt „Heißer Kaiser (groß)“

Die Boxen, Körbe und Kisten wurden von den Jurymitgliedern aufgrund der kreativen Zusammenstellung und der hohen Qualität der regionalen Produkte sehr gelobt. Durch Verpackungsdesign und Kreativität hoben sich drei Betriebe besonders hervor, die so einen Sonderpreis Design erzielen konnten: Mathias Hörhan mit seiner „Pura Vida Gin Box: Real Gin. Pure Life!“, die Bio Imkerei Scheer mit dem Honig-Set „Köstlich, süß und hält gesund“ und die Wachauer Safranmanufaktur „Innovative Tradition aus der Wachau“.

Beim Online-Voting auf den Instagram- und Facebook-Kanälen von „So schmeckt Niederösterreich“ konnten die Fans und Follower über einen weiteren Sieger entscheiden. Zum „Publikumsliebling“ wurde Wurzers Spezialitäten Manufaktur mit dem „Geschenk für Grillmeister“.

Auf der Suche nach dem idealen Präsent werden Sie mit vollem Service von „So schmeckt NÖ“-Partnerbetrieben unterstützt: Die Geschenksets werden für Sie zusammengestellt – auch individuell nach Ihrem Wunsch. Liebevoll verpackt und mit Grußkarte versehen können sie auch direkt an die zu Beschenkenden geschickt werden. „Wenn Sie Ihre Liebsten zu Weihnachten nicht persönlich treffen, können Sie ihnen trotzdem eine Freude machen. Und gleichzeitig Familienbetriebe und die heimische Wirtschaft unterstützen!“ empfiehlt „So schmeckt Niederösterreich“-Leiterin Michaela Hauß die eingereichten Geschenkideen.

Regionale Spezialitäten sind ideale Geschenke, denn für jeden Geschmack – ob für treue Kunden, Kolleginnen, Eltern, Freundinnen – ist etwas dabei. Die Bestellung erfolgt online, per E-Mail oder Telefon. Auch über den „So schmeckt Niederösterreich“-Onlineshop www.soschmecktnoe.at/shop sind heimische Spezialitäten in bester Qualität erhältlich. Eine große Auswahl an regionalen Lebensmitteln finden Sie in den Online-Shops der Betriebe, den Produktlisten auf der Webseite und über Plattformen wie www.markta.at und www.myproduct.at. Diese zwei Online-Webshops haben sich auf regionale Lebensmittel spezialisiert und wickeln Bestellungen rasch und unkompliziert ab.

