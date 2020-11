Eipeldauer-Consulting e.U.: Seit 1 Jahr spezialisierte Public Affairs und PR im Gesundheitsbereich

Die Bewältigung von COVID-19/ SARS-CoV-2 braucht Bereitschaft zu Kommunikation, Verständnis und Kooperation

Wien (OTS) - Vor einem Jahr, im November 2019, gründete der Gesundheitspolitik- und Kommunikationsexperte Michael Eipeldauer das auf den Gesundheitsbereich spezialisierte Public-Affairs- und PR-Beratungsunternehmen Eipeldauer-Consulting. Langjährige Erfahrung aus der Gesundheitspolitik, der Medienarbeit sowie aus der Pharma- und Medizintechnikindustrie war der wesentliche Baustein zum Erfolg im ersten Jahr. „Eine spannendere Herausforderung als eine Unternehmensgründung ist in dieser wirtschaftlichen Phase, in der COVID-19/ SARS-CoV-2 beinahe alles dominiert, kaum denkbar. Die Zusammenarbeit mit Top-Kunden aus dem Pharma- und Medizintechnikbereich, aus der medizinischen Wissenschaft und aus dem Bereich der Gesundheitsdienstleister hat Eipeldauer-Consulting e.U. ebenso gestärkt wie die Kooperation mit einem breiten Netzwerk zentraler Player aus der Kommunikations- und Public-Affairs-Szene“, dankte Eipeldauer am Freitag all jenen, die das Beratungsunternehmen vom Start weg begleiteten. Eipeldauer-Consulting bietet Klientinnen und Klienten Navigation durch das komplexe österreichische Gesundheitswesen, Medienarbeit, strategische und politische Beratung, Market Access-Kompetenz speziell im Krankenhausumfeld sowie effizientes Public Affairs-Management rund um geplante Markteintritte.

„Die Bewältigung von COVID-19/ SARS-CoV-2 braucht zuallererst die Bereitschaft zur Kommunikation, zum wechselseitigen Verständnis und zur Kooperation aller relevanten Stakeholder im Gesundheitswesen“, unterstrich Eipeldauer. Gemeinsame Projekte gab es u.a. mit der B&K – Bettschart & Kofler Kommunikationsberatung sowie mit der Marketing-Agentur Healthcare D3. Der partnerschaftliche „Zug zum Tor“ verbindet Eipeldauer-Consulting aber auch mit weiteren Unternehmen in der Branche. So zog Eipeldauer-Consulting im April mit der Agentur communication matters an denselben Standort in der Siebenbrunnengasse im 5. Wiener Gemeindebezirk. Mehr unter: www.eipeldauer-consulting.com.

Rückfragen & Kontakt:

Eipeldauer-Consulting e.U.

Mag. Michael Eipeldauer

+43 676 9 222 475

michael @ eipeldauer-consulting.com

www.eipeldauer-consulting.com